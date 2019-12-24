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«Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 15 і 16 випусках?

24.12.2019

Фінальні випуски першого сезону вийдуть вже сьогодні. Ведуча Тетяна Висоцька відкриє конверти з результатами тестів ДНК і допоможе героям встановити або спростувати свої родинні зв’язки. Історії від 24.12.2019 зачеплять струни вашої душі, адже повірити в таке практично неможливо. Чим здивують 15 і 16 випуски ток-шоу «Таємниці ДНК» — дізнайтеся сьогодні о 19:00 на телеканалі СТБ!

татьяна высоцкая

У 15 випуску проєкту «Таємниці ДНК» ви дізнаєтеся:

  • Як Володимир відчув родинний зв’язок з дівчинкою з пологового будинку?
  • Невже чоловік може виявитися рідним братом дитини?
  • У чому зізнається мати Володимира, чим шокує його?
  • І невже дівчинка є його рідною сестрою?

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А також 16 випуск ток-шоу «Таємниці ДНК» про Ніно, яка жила в щасливому шлюбі і виховувала двох дітей. Кожні вихідні провідувала батьків у Кахетії. Однак в одного дня дізналася, що вони їй не рідні. Жінка почала власне розслідування, яке привело її в Україну. Чим допоможе команда проєкту «Таємниці ДНК» — дивіться сьогодні о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 15 і 16 випусках?

24 грудня 2019 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 15 і 16 випуски. Чим здивують 15 і 16 випуски Таємниці ДНК від 24.12.2019 - дивіться в анонсі

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