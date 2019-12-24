15 випуск ток-шоу «Таємниці ДНК» вразив усіх експертів у студії. По допомогу звернувся Володимир, який підозрює, що маленька дівчинка на ім’я Лідія може бути його рідною сестрою. Чи так це — з’ясував результат тесту ДНК. Детальніше про 15 випуск читайте в матеріалі.

Коли Володимир приїхав до дитячого будинку, то був вражений, адже одна дівчинка була схожа на його доньку. Згодом чоловік дізнався, що ця маленька може бути його рідною сестрою. Мати розповіла, мовляв, у батька Володимира є донька від іншої жінки. Ба більше, дитячий будинок розташований неподалік Новоград-Волинського, де живе Володимир і раніше жив його покійний батько. Експерти студії помітили досить велику схожість, однак лікар-фізіогноміст, навпаки, зауважила, що не бачить спільних зовнішніх ознак.

Команда проєкту «Таємниці ДНК» віднайшла рідну матір Лідії — Руслану. Всіх здивувало те, що жінка намагається довести своєму чоловікові, що Ліда є його рідною донькою. Зараз всі троє її дітей виховуються у дитячому будинку через те, що мати залишила їх на три доби вдома без догляду. Коли приїхали соціальні служби, то помітили неналежні умови проживання малечі.

Чоловік Руслани Сергій також приїхав до студії, де розповів, що Дмитро — батько Володимира — його троюрідний брат. Виходить, що Лідія є чотириюрідною сестрою Володимира. Підводних каменів у родині виявилося вдосталь. Сергій бив і обзивав дітей, а мати навіть не намагалася їх захистити.

Та команда ток-шоу «Таємниці ДНК» дізналася шокуючі факти. Сергій відсидів у тюрмі за вбивство колишньої дружини через те, що вона йому зрадила. Експерти також помітили ознаки агресії, тож не дивно, що дітей убезпечили від домашнього насилля і забрали до дитячого будинку.

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Аби вирішити подальшу долю Лідії, ведуча Тетяна Висоцька відкрила конверт із результатами тесту ДНК. Вірогідність того, що Лідія є сестрою Володимира, становить 0%.

А от результати тесту ДНК Сергія і Лідії показали, що вірогідність того, що дівчинка є його рідною донькою, — 99,9%. Проте Володимир пообіцяв подбати про подальші умови проживання Лідії, а також спостерігати за її вихованням.

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