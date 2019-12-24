ZBSband, що під керівництвом NK | Насті Каменських стали першим гуртом в історії українського «Х-фактора», який переміг, феєрично підсумували 2019 рік першим солд-аутом.

Привітала хлопців з аншлагом і Настя Каменських:

Я захоплююся творчістю ZBSband. Вони єдині, хто поєднує театральну драму з музичними постановками комедійного і ліричного характеру. Завжди їх підтримую і дуже радію кожному успіху Влада і Богдана. Вони унікальні!

ZBSband прийшли підтримати багато друзів, журналісти, колеги, були помічені і зіркові гості, серед яких відома актриса Катя Кузнєцова, теле- і радіоведуча Міла Єремєєва і солістка гурту YUKO Юлія Юріна.

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