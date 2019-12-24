Олег Винник повернувся на сцену «Х-фактора»: Наче й не розлучалися

Олег Винник повернувся на шоу «Х-фактор». Кілька днів тому він виконав пісню з фіналісткою Еліною Іващенко. Про те, чи сумує Олег Винник за суддівським кріслом і чи сподобався йому дует з конкурсанткою, читайте докладніше в матеріалі.

Олеже Анатолійовичу, чи ностальгуєте ви за атмосферою шоу?

Повернувшись сюди, зрозумів, що нудьгував. У мене таке відчуття, що я знаю всіх цих людей тисячу років. Начебто ми й не розлучалися. Коли я був одним із членів журі на «Х-факторі», віддав частинку себе. І взяв частинку кожного собі. Такі речі ніколи не забуваються, адже навіть якщо через років 100 я побачу людину з «Х-фактора», то все одно згадаю! Ще з першого кроку, щойно переступив поріг знімального павільйону, я відчув, що мене тут чекають, люблять і сумують. Таке відчуття, ніби я працював тут все життя! Такі емоції не можна купити за гроші, тільки відчути! Всі люди, які задіяні в проєкті, стали мені рідними. На «Х-факторі» просто чудові люди, які самовіддано працюють. Але найголовніше, що це цінують глядачі. Адже це і є справжнє життя. Це не постановка, а життя. Я щасливий бути тут! Найголовніше – що учасників оцінює країна, і це – дуже масштабно! Я відчув, що до фіналу дійшли люди, які мають дуже велику силу!

Як вам дует з Еліною Іващенко?

Бомба! Я це відчув відразу ж, під час першої репетиції. Я знаю її долю, і вона мене вразила. Еліна не йде на сцену заради пафосу. Вона йде на сцену, щоб подарувати глядачам свої почуття. Я був здивований вибором пісні, яку ми співали, бо вона дуже складна. Але Еліна – прекрасна виконавиця. Вона віддає себе пісні повністю, живе на сцені. Я їй повірив. І це дивно, адже дівчинка ще дуже юна. Вона вразила мене своїми почуттями і розумінням в кожній ноті! Це саме те, про що я говорив на кожному ефірі, сидячи за суддівським столом: мені не важливо, як ти співаєш, зроби так, щоб я в тебе повірив! Еліна – дуже справжня! Я мріяв побачити саме таку переможницю шоу! У неї прекрасне майбутнє, вона дуже талановита.

Ви підтримуєте зв’язок з учасниками проекту минулих сезонів?

З Оленою Романовською. Вона розумниця. Ми навіть бачилися недавно!

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