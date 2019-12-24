Нова пошта: графік роботи на новорічні свята 2020
У зв’язку з новорічними святами 2020 року відділення Нової пошти змінять звичний графік роботи. Про це повідомили на офіційному сайті компанії. Тому обов’язково перевірте, в якому режимі працює Нова пошта і необхідне вам відділення на Новий рік і Різдво 2020. Подробиці читайте в матеріалі.
На офіційному сайті Нової пошти повідомили, що у зв’язку з новорічними святами понад 1900 відділень надаватимуть послуги за зміненим графіком. З 25 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року кур’єрська доставка також буде працювати інакше.
Графік роботи Нової пошти на новорічні свята 2020
- з 25 по 30 грудня – звичайний графік роботи відділення
- 31 грудня – відділення працює за графіком суботи
- 1 січня – вихідний день у всіх відділень і кур’єрської доставки
- З 2 по 5 січня – звичайний графік роботи відділення
- 6 січня – відділення працює за графіком суботи
- 7 січня – вихідний день у всіх відділень і кур’єрської доставки
Відділення Нової пошти починають і закінчують надавати свої послуги у різний час. Щоб вчасно потрапити у потрібне вам відділення, обов’язково перевірте години його роботи.
Детальний графік кожного відділення на Новий рік і Різдво 2020 можете дізнатися тут: https://novaposhta.ua/ru/timetable.