У зв’язку з новорічними святами 2020 року відділення Нової пошти змінять звичний графік роботи. Про це повідомили на офіційному сайті компанії. Тому обов’язково перевірте, в якому режимі працює Нова пошта і необхідне вам відділення на Новий рік і Різдво 2020. Подробиці читайте в матеріалі.

На офіційному сайті Нової пошти повідомили, що у зв’язку з новорічними святами понад 1900 відділень надаватимуть послуги за зміненим графіком. З 25 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року кур’єрська доставка також буде працювати інакше.

Графік роботи Нової пошти на новорічні свята 2020

з 25 по 30 грудня – звичайний графік роботи відділення

31 грудня – відділення працює за графіком суботи

1 січня – вихідний день у всіх відділень і кур’єрської доставки

З 2 по 5 січня – звичайний графік роботи відділення

6 січня – відділення працює за графіком суботи

7 січня – вихідний день у всіх відділень і кур’єрської доставки

Відділення Нової пошти починають і закінчують надавати свої послуги у різний час. Щоб вчасно потрапити у потрібне вам відділення, обов’язково перевірте години його роботи.

Детальний графік кожного відділення на Новий рік і Різдво 2020 можете дізнатися тут: https://novaposhta.ua/ru/timetable.

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