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Нова пошта: графік роботи на новорічні свята 2020

24.12.2019

У зв’язку з новорічними святами 2020 року відділення Нової пошти змінять звичний графік роботи. Про це повідомили на офіційному сайті компанії. Тому обов’язково перевірте, в якому режимі працює Нова пошта і необхідне вам відділення на Новий рік і Різдво 2020. Подробиці читайте в матеріалі.

Нова пошта на новий рк

На офіційному сайті Нової пошти повідомили, що у зв’язку з новорічними святами понад 1900 відділень надаватимуть послуги за зміненим графіком. З 25 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року кур’єрська доставка також буде працювати інакше.

Графік роботи Нової пошти на новорічні свята 2020

  • з 25 по 30 грудня – звичайний графік роботи відділення
  • 31 грудня – відділення працює за графіком суботи
  • 1 січня – вихідний день у всіх відділень і кур’єрської доставки
  • З 2 по 5 січня – звичайний графік роботи відділення
  • 6 січня – відділення працює за графіком суботи
  • 7 січня – вихідний день у всіх відділень і кур’єрської доставки

Відділення Нової пошти починають і закінчують надавати свої послуги у різний час. Щоб вчасно потрапити у потрібне вам відділення, обов’язково перевірте години його роботи.

Детальний графік кожного відділення на Новий рік і Різдво 2020 можете дізнатися тут: https://novaposhta.ua/ru/timetable.

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