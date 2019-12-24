З 23 грудня на телеканалі СТБ розпочався тиждень вирішальних фіналів. Нарешті ми дізнаємось імена переможців улюблених проєктів. Читайте, коли на СТБ пройдуть фінали «Битви екстрасенсів»-20, «Зважені та щасливі»-9, «МастерШеф»-9 та «Х-фактор»-10.

Коли відбудуться фінали проєктів СТБ:

25 грудня о 19:00 — фінал «Битви екстрасенсів»-20

Хто стане найсильнішим екстрасенсом: циганський провидець Арман Цибульський, архаїчна відьма з Ізраїлю Соломон, вірменська ворожка Ліана Мовсесян чи подружжя ясновидців Дмитро та Белла?

26 грудня о 19:00 — фінал «Зважені та щасливі»-9

На грандіозному фіналі ви не впізнаєте «зважених». Та хто стане переможцем: команда Рожевих чи Коричневих?

27 грудня о 19:00 — суперфінал «МастерШеф»-9

У суперфіналі боротимуться підприємець Сергій Денисов, адміністраторка Лілія Сорокіна та травесті-актор Руслан Лучков. Хто отримає 500 тисяч гривень та можливість навчатися у престижній кулінарній школі Le Cordon Bleu?

28 грудня о 19:00 — суперфінал «Х-фактор»-10

День народження «Х-фактора» стане неймовірною музичною подією року. На великому концерті будуть найкрутіші зірки українського шоу-бізу: MONATIK, Тіна Кароль, Вєрка Сердючка, Джамала, Alyona Alyona, Дмитро Шуров, Alekseev и «Антитіла». Святкуймо разом та визначаймо переможця ювілейного сезону «Х-фактора»!

29 грудня о 21:00 — фінальний випуск «Я соромлюсь свого тіла»-6

У дивовижному фіналі герої проєкту нарешті більше не будуть соромитись свого тіла. Ми побачимо результат лікування пацієнтів «Я соромлюсь свого тіла».

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