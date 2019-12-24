Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Тиждень вирішальних фіналів на СТБ

24.12.2019

З 23 грудня на телеканалі СТБ розпочався тиждень вирішальних фіналів. Нарешті ми дізнаємось імена переможців улюблених проєктів. Читайте, коли на СТБ пройдуть фінали «Битви екстрасенсів»-20, «Зважені та щасливі»-9, «МастерШеф»-9 та «Х-фактор»-10. 

даша трегубова

Коли відбудуться фінали проєктів СТБ:

25 грудня о 19:00 — фінал «Битви екстрасенсів»-20 

Хто стане найсильнішим екстрасенсом: циганський провидець Арман Цибульський, архаїчна відьма з Ізраїлю Соломон, вірменська ворожка Ліана Мовсесян чи подружжя ясновидців Дмитро та Белла?

26 грудня о 19:00 — фінал «Зважені та щасливі»-9 

На грандіозному фіналі ви не впізнаєте «зважених». Та хто стане переможцем: команда Рожевих чи Коричневих?  

27 грудня о 19:00 — суперфінал «МастерШеф»-9 

У суперфіналі боротимуться підприємець Сергій Денисов, адміністраторка Лілія Сорокіна та травесті-актор Руслан Лучков. Хто отримає 500 тисяч гривень та можливість навчатися у престижній кулінарній школі Le Cordon Bleu? 

28 грудня о 19:00 — суперфінал «Х-фактор»-10 

День народження «Х-фактора» стане неймовірною музичною подією року. На великому концерті будуть найкрутіші зірки українського шоу-бізу: MONATIK, Тіна Кароль, Вєрка Сердючка, Джамала, Alyona Alyona, Дмитро Шуров, Alekseev и «Антитіла». Святкуймо разом та визначаймо переможця ювілейного сезону «Х-фактора»!

29 грудня о 21:00 — фінальний випуск «Я соромлюсь свого тіла»-6 

У дивовижному фіналі герої проєкту нарешті більше не будуть соромитись свого тіла. Ми побачимо результат лікування пацієнтів «Я соромлюсь свого тіла».    

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Антон Вельбой: Після «Х-фактора» буду активно випускати свої хіти!
Антон Вельбой: Після «Х-фактора» буду активно випускати свої хіти!
ZBSband святкують свій перший солд-аут
ZBSband святкують свій перший солд-аут
Олег Винник повернувся на сцену «Х-фактора»: Наче й не розлучалися
Олег Винник повернувся на сцену «Х-фактора»: Наче й не розлучалися
Шлях на проєкті Антона Вельбоя
Шлях на проєкті Антона Вельбоя
Народна премія: хто виграв квитки на прямий ефір «Х-фактора»?
Народна премія: хто виграв квитки на прямий ефір «Х-фактора»?
Народна премія: кого глядачі визнали непереможним суддею?
Народна премія: кого глядачі визнали непереможним суддею?
«Ми дуже сумуємо»: Олег Винник влаштував концерт у фіналі «Х-фактора»
«Ми дуже сумуємо»: Олег Винник влаштував концерт у фіналі «Х-фактора»
Сергій Бабкін: про «Х-фактор», творчість та сімейні цінності
Сергій Бабкін: про «Х-фактор», творчість та сімейні цінності
Номери учасників «Х-фактор»-10 для голосування
Номери учасників «Х-фактор»-10 для голосування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати