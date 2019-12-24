Хто переможе у проєкті «Зважені та щасливі»-9? (Голосування)
24.12.2019
Вже у четвер, 26.12.2019, відбудеться довгоочікуваний фінал проєкту «Зважені та щасливі»-9. Учасників залишилося мало, однак кожен із них готовий боротися до останнього. Хто завоює заповітну перемогу? Ми пропонуємо вам зробити свій прогноз. Хто переможе у 9-му сезоні проєкту «Зважені та щасливі» — голосуйте.
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