Різдвяні свята зігрівають душу, тому що близькі люди поруч та їх можна обійняти і привітати. Проте так багато друзів і родичів залишаються далеко від нас. Однак вихід є: їм можна надіслати красиві SMS та привітати від чистого серця. SMS-вітання з Різдвом Христовим 2020 ми зібрали в одному матеріалі.

Привітання з Різдвом у віршах і прозі

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У нашій добірці ви знайдете SMS-привітання на будь-який смак. Більшість з них у віршах, тому їх легко буде запам’ятати і навіть переказати за святковим столом!

Хай смачна кутя удасться,

Хай в сім’ї панує щастя.

Щоб весела коляда

Мир вам в хату принесла.

Щоб весело і багато

Провели Різдвяне свято!

***

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

Зігріє вам сердце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!

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***

На столі свята вечеря,

Вся родина за столом.

Відчиняє ангел двері

Позолоченим крилом.

Пахне сіном і кутею.

Зірка сяє, сніг рипить.

І колядка над землею

З білим ангелом летить.

***

Все небо вкрите зірочками, і одна з них — твоя.

З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!

Здоров’я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.

І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!

***

Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь рік добра!

***

Різдво – це день, коли в світ з любов’ю увійшов Ісус Христос. Це день всепрощення, світлих почуттів, день, коли торжествує любов. Нехай в це свято замовкнуть гармати і не підніметься в повітря жодна ракета, крім феєрверку! І нехай в наше серце увійде любов до ближнього і дальнього! З Різдвом Христовим!

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку.

Хай різдвяні теплі зорі

Знищать смуток весь і горе.

Щастя, радості й добра.

З Різдвом Христовим!!!

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