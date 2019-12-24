Гарні SMS-привітання з Різдвом Христовим
Різдвяні свята зігрівають душу, тому що близькі люди поруч та їх можна обійняти і привітати. Проте так багато друзів і родичів залишаються далеко від нас. Однак вихід є: їм можна надіслати красиві SMS та привітати від чистого серця. SMS-вітання з Різдвом Христовим 2020 ми зібрали в одному матеріалі.
Привітання з Різдвом у віршах і прозі
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У нашій добірці ви знайдете SMS-привітання на будь-який смак. Більшість з них у віршах, тому їх легко буде запам’ятати і навіть переказати за святковим столом!
Хай смачна кутя удасться,
Хай в сім’ї панує щастя.
Щоб весела коляда
Мир вам в хату принесла.
Щоб весело і багато
Провели Різдвяне свято!
***
Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,
Зігріє вам сердце Різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Христос ся рождає! Славімо його!
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***
На столі свята вечеря,
Вся родина за столом.
Відчиняє ангел двері
Позолоченим крилом.
Пахне сіном і кутею.
Зірка сяє, сніг рипить.
І колядка над землею
З білим ангелом летить.
***
Все небо вкрите зірочками, і одна з них — твоя.
З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!
Здоров’я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.
І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!
***
Куті смачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь рік добра!
***
Різдво – це день, коли в світ з любов’ю увійшов Ісус Христос. Це день всепрощення, світлих почуттів, день, коли торжествує любов. Нехай в це свято замовкнуть гармати і не підніметься в повітря жодна ракета, крім феєрверку! І нехай в наше серце увійде любов до ближнього і дальнього! З Різдвом Христовим!
***
Хай різдвяна добра казка
Подарує тепло й ласку.
Хай різдвяні теплі зорі
Знищать смуток весь і горе.
Щастя, радості й добра.
З Різдвом Христовим!!!
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