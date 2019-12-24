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Який манікюр зробити на Новий рік 2020: ідеї в фотографіях

24.12.2019

Актуальні в 2020 році кольори манікюру є щасливими кольорами господині року – Білого Металевого Щура. Якщо у вас немає бажання одягатися з голови до ніг в біле і блискуче, то можна зробити відповідний манікюр на Новий рік 2020. Ідеї манікюру в фото – в матеріалі.

Більше на тему: Манікюр 2020: модні тренди року

Металік манікюр 2020

Металеві відтінки – класичний золотий і срібний, а також будь-які кольори з ефектом металік – ось на що варто звернути увагу в першу чергу. Любительки класики можуть вибрати чорний, білий чи червоний кольори.

ногти металлик

Новорічні мотиви 2020

А чому б не зробити новорічний манікюр з сніжинками? А також з ялинками, сніговиками, затишними в’язаними орнаментами, новорічними атрибутами і іншим. Таке завжди буде доречно на головне свято в році.

маникюр новый год

Манікюр каміфубукі 2020

Свято на нігтях, як ні що інше, вміють створювати каміфубукі – різнокольорові конфетті. Ми ж пропонуємо вам мегастильний новорічний дизайн з золотими каміфубукі. Для цього виберіть конфетті в металевому тоні: маленького розміру конфетті ефектно покриють усі пальчики цілком, трохи більше – допоможуть створити смужки уздовж пальчика, або ж послужать доповненням до будь-якого іншого новорічного дизайну нігтів 2020.

камифубуки маникюр

маникюр новый год

Пластівці Юкі манікюр 2020

Гарячою новинкою в нейл-дизайні новорічних манікюрів 2020 для вас можуть стати «пластівці юкі». Чарівні «космічні» візерунки в монохромі або ж в різнокольорових переливах тонів, дозволяють створювати унікальні поєднання для новорічного манікюру.

хлопья юки маникюр

Кришталева крихта манікюр 2020

Кришталева крихта допоможе втілити магію на нігтях в новорічній стилістиці манікюрного мистецтва в кращому поданні. До того ж, ідеї для новорічного дизайну з кришталевою крихтою дуже різні – від мінімалізму до химерного манікюру з множинними елементами декору.

хрустальная крошка

Кристали в манікюрі 2020

Камінці завжди залишаються важливою складовою нейл-дизайну в особливих випадках. І якраз таким і є святкування Нового року, коли манікюр повинен відповідати загальному торжеству. Але в такому манікюрі головне – не переборщити, щоб кристалів на нігтях не було занадто багато.

кристалы в маникюре

кристаллы маникюр

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