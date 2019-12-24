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Які подарунки не можна дарувати на Новий рік 2020 (рік Сталевого Щура)

24.12.2019

Багато хто з вас напевно вже замислюється про подарунки під ялинку на Новий рік 2020. При цьому одні підходять до вибору подарунка для родичів і друзів заздалегідь, а інші відкладають їх купівлю на останній день. Головне, щоб подарунок не обернувся для вас або для того, хто його отримає, страшною бідою. Які подарунки не можна дарувати на Новий рік Сталевого Щура – читайте в матеріалі.

Непотрібні подарунки, зроблені своїми руками

Щур – тварина практична і господарська, він цього не схвалить. Подарунок, зроблений своїми руками, повинен бути або практичним, або мати конкретне призначення. В іншому – навіть для краси – годі й говорити.

что нельзя дарить на новый год

Туалетне приладдя

Щур не зрадіє туалетною приладдю у вигляді красивих гребінців, шампунів і мила. Він з його тонким нюхом не любить пахучі подарунки, якщо їх не можна з’їсти. Та й самі водні процедури він не любить теж. А рушники взагалі в Україні асоціюються з небіжчиками і похоронами.

подарки на новый год

Парфуми

Щур до запахів ставиться дуже і дуже вибірково. До того ж, щоб презентувати парфуми, треба досконало знати смак людини, для якої призначений подарунок. Також Щур не терпить нові запахи, тому на Новий рік Сталевого Щура утримайтеся від купівлі мила, шампуню або парфумів під ялинку.

духи 2020

Незручний одяг

Не намагайтеся дивувати в 2020 році людей будь-яким одягом, особливо обтягуючим, не дуже зручним. Свобода в рухах, свобода у виборі – головні гасла Щура.

подарки новый год

Фігурки і статуетки кішок

Господар року Щур з котами ворогує, тому краще такі символи не дарувати на Новий рік 2020. А ось фігурку або іграшку Щура подарувати буде цілком доречно. І це принесе удачу людині в наступному році.

новый год 2020

Скляні предмети

Предмети зі скла неприйнятні як подарунок у зв’язку з тим, що щурів часто відлякують битим склом. Також Щур не любить битого посуду. Тому дарувати, наприклад, якусь антикварну вазу, яка постраждала від часу, не можна. Символ року буде куди більше радий недорогій тарілці або чашці, яка принесе користь в побуті.

новый год

Дорогі, але не практичні речі

Розкішні речі (наприклад, дорогі вироби з хутра та ювелірні прикраси) Щур не схвалить в силу своєї невибагливості. Щур не вітає марнотратства, будучи невибагливим і скромним від природи. Тому дорогі, але не функціональні предмети – не найкращий варіант в прийдешньому році. Навпаки, вітаються подарунки, які допоможуть людині домогтися поставлених цілей і зайнятися подальшим саморозвитком.

подарки на новый год

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