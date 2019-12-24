Безліч явищ на планеті ще не вивчено і навіть не пізнано. Одне з них ‒ магнітне поле Землі, яке, безумовно, впливає на самопочуття кожного з нас. Графік магнітних бур на грудень 2019 року від екстрасенса Рубіни Цибульської підкаже вам, у який період очікувати різкого погіршення самопочуття, а коли ‒ поліпшення здоров’я. Читайте в матеріалі, коли магнітні бурі в грудні 2019 року особливо вплинуть на нас.

Незважаючи на «невидимість» магнітного поля для основних органів чуття, не викликає сумнівів, що воно, безумовно, впливає на людину. Не дивно! Адже й сама людина в цілому і її окремі органи створюють власні магнітні поля, які не можуть не взаємодіяти з головним полем планети.

Рубіна Цибульська закликає всіх звернути особливу увагу на своє здоров’я в грудні, адже цей місяць буде насичений магнітними бурями.

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Прогноз магнітних бур на грудень 2019 року

3 грудня очікується магнітне коливання середньої сили. Воно може загострити неврози, тривоги й агресію у схильних до цих станів людей. Оточуючим не варто посилювати їх стан. Якщо ж неприємності виникають, потрібно влаштувати вихідний, прогулянку на свіжому повітрі або зайнятися творчістю.

26 грудня пройде сильна магнітна буря. Це позначиться на самопочутті головними болями, неуважністю, забудькуватістю та слабкістю.

28 грудня слабке геомагнітне коливання помітить менша кількість людей, з огляду на попередню сильнішу бурю, проте не варто втрачати пильність. Це не відступ ‒ це затишшя перед іще сильнішим коливанням.

29 грудня відбудеться найсильніша буря за місяць, яка викличе загострення серцевих та психічних захворювань, загальну слабкість у здорових людей, безсоння, затуманений стан свідомості, головний біль. Цього дня краще не напружувати організм алкоголем та обмежити фізичні навантаження. Медитації, йога, й інші енергетичні практики допоможуть пережити цей день без шкоди для здоров’я та позбутися накопиченої магнітної напруженості.

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