Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Битва екстрасенсів»-20: чому на проєкт повернувся Роман Шептицький?

24.12.2019

Завтра, 25 грудня, о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде фінальний 13 випуск 20 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів». Хто стане переможцем і отримає звання найсильнішого ясновидця країни? Детальніше читайте в матеріалі.

битва экстрасенсов

Більше на тему: «Битва екстрасенсів»: 6 фактів про 20 сезон

У фінальному 13 випуску «Битви екстрасенсів»-20 ви дізнаєтесь:

  • Чому екстрасенсам потрібно пройти ще одне випробування?
  • Чи вдасться знайти спільну мову непримиренним ворогам на проєкті?
  • Чому на проєкт повернеться Роман Шептицький?
  • Хто отримає звання найсильнішого екстрасенса країни?

Video: «Битва екстрасенсів»-20: чому на проєкт повернувся Роман Шептицький?

Битва екстрасенсів 20 сезон 13 випуск: фінал. Навіщо на проєкт повернувся Роман Шептицький?

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Антон Вельбой: Після «Х-фактора» буду активно випускати свої хіти!
Антон Вельбой: Після «Х-фактора» буду активно випускати свої хіти!
ZBSband святкують свій перший солд-аут
ZBSband святкують свій перший солд-аут
Олег Винник повернувся на сцену «Х-фактора»: Наче й не розлучалися
Олег Винник повернувся на сцену «Х-фактора»: Наче й не розлучалися
Шлях на проєкті Антона Вельбоя
Шлях на проєкті Антона Вельбоя
Народна премія: хто виграв квитки на прямий ефір «Х-фактора»?
Народна премія: хто виграв квитки на прямий ефір «Х-фактора»?
Народна премія: кого глядачі визнали непереможним суддею?
Народна премія: кого глядачі визнали непереможним суддею?
«Ми дуже сумуємо»: Олег Винник влаштував концерт у фіналі «Х-фактора»
«Ми дуже сумуємо»: Олег Винник влаштував концерт у фіналі «Х-фактора»
Сергій Бабкін: про «Х-фактор», творчість та сімейні цінності
Сергій Бабкін: про «Х-фактор», творчість та сімейні цінності
Номери учасників «Х-фактор»-10 для голосування
Номери учасників «Х-фактор»-10 для голосування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати