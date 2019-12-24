Завтра, 25 грудня, о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде фінальний 13 випуск 20 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів». Хто стане переможцем і отримає звання найсильнішого ясновидця країни? Детальніше читайте в матеріалі.

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У фінальному 13 випуску «Битви екстрасенсів»-20 ви дізнаєтесь:

Чому екстрасенсам потрібно пройти ще одне випробування?

Чи вдасться знайти спільну мову непримиренним ворогам на проєкті?

Чому на проєкт повернеться Роман Шептицький?

Хто отримає звання найсильнішого екстрасенса країни?

Video: «Битва екстрасенсів»-20: чому на проєкт повернувся Роман Шептицький? Битва екстрасенсів 20 сезон 13 випуск: фінал. Навіщо на проєкт повернувся Роман Шептицький?

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