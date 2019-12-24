«Битва екстрасенсів»-20: чому на проєкт повернувся Роман Шептицький?
24.12.2019
Завтра, 25 грудня, о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде фінальний 13 випуск 20 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів». Хто стане переможцем і отримає звання найсильнішого ясновидця країни? Детальніше читайте в матеріалі.
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У фінальному 13 випуску «Битви екстрасенсів»-20 ви дізнаєтесь:
- Чому екстрасенсам потрібно пройти ще одне випробування?
- Чи вдасться знайти спільну мову непримиренним ворогам на проєкті?
- Чому на проєкт повернеться Роман Шептицький?
- Хто отримає звання найсильнішого екстрасенса країни?
Video: «Битва екстрасенсів»-20: чому на проєкт повернувся Роман Шептицький?Битва екстрасенсів 20 сезон 13 випуск: фінал. Навіщо на проєкт повернувся Роман Шептицький?
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