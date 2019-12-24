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Антон Вельбой: Після «Х-фактора» буду активно випускати свої хіти!

24.12.2019

Смішний, грайливий, але завжди – справжній. Саме такого Антона Вельбоя глядачі полюбили ще на кастингах ювілейного сезону шоу «Х-фактор». Тоді хлопець, озброївшись милим укулеле і великою мрією, пішов підкорювати український шоу-бізнес на сцені легендарного шоу. Та, на жаль, у четвертому прямому ефірі  Антону довелося попрощатися із мріями про перемогу на шоу. 

Чим займатиметься юнак після проєкту та коли ощасливить фанатів новими піснями – далі в матеріалі. 

Яскравий підопічний Насті Каменських навіть не сподівався, що вже цього року для нього відкриються двері українського «Х-фактора». Обійшовши не менш яскравих хлопців – Юрія Каналоша та Артема Забєліна, хлопець робив все для того, аби наставниця проєкту разом із ним отримала довгоочікувану перемогу. Хоч він і не зібрав достатню кількість глядацьких голосів для суперфіналу проєкту, Антон Вельбой точно знає, що Україна про нього ще обов’язково почує! 

Антоне, кілька днів тому ви презентували на шоу «Х-фактор» свою нову пісню «Вітер», хоча ще кілька тижнів тому ти пишався виходом іншого треку –  «Красивіше людей». Чи не боїшся ти, що така активна публікація нових пісень може зіграти з тобою злий жарт?

Якщо чесно, то на «Х-факторі» я не продумую спеціальні ходи, я просто пишу музику, бо мені цього хочеться. Без всіляких підводних каменів… Просто зовсім нещодавно я написав ще одну пісню, і так співпадає, що випускаю її до суперфіналу проєкту. Це може здаватися дивним, але роблю це не навмисно. У мене немає спеціальних, надуманих стратегій. Я пишу, бо мені пишеться. І якщо буде писатися після «Х-фактора», то я буду це робити. Для мене плюс «Х-фактора» в цій справі  – стимул! Поки є потік підписників і людей, то треба залучати їх до власної музики!

Однак на твоїй сторінці в Instagram під дописами із піснями є доволі багато негативних коментарів. Тебе це не ламає?

Від хейту я не ломаюсь! І дивлячись на всякі погані коменти, я пишу! Залишаюся справжнім, постійно в русі, завжди щось роблю. Я не закриваюсь у собі, як деякі, а просто рухаюсь після проєкту далі!

А чим саме ти будеш займатися після шоу «Х-фактор»?

Я точно знаю, що буду співати! В мене багато планів на майбутнє, я пишу пісні, і в мене їх досить багато. Після «Х-фактора» буду активно випускати свої хіти, навіть цієї суботи випускаю нову пісню! У мене величезна кількість різних заготовок: текстів, пісень, музики, бітів. Але нова пісня буде трішки дурашною (усміхається. — Прим. ред.).

А кого ти будеш підтримувати далі на проєкті? 

Я не зациклююсь на тому, кого буду підтримувати, а кого – ні. Знаю тільки одне – далі треба показати всяким поганим людям, що добро перемагає! Не хештег #ДівчатаПеремагають, не #Перемагають30+, а добро! Завжди перемагає добро! 

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