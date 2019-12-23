У 17 випуску «Я соромлюсь свого тіла» глядачі побачили, як пройшли операції відразу кількох пацієнтів, а також дізналися, чи погодилася Ірина Шевченко на операцію з відновлення функції руки після удару високовольтним проводом. Детальніше в матеріалі.

Олена Берегулько

Хвороба Лайма

Рік тому після прогулянки в лісі Олену вкусило кілька кліщів, яких вона витягла самостійно. Жінка звернулася до лікарів і їй призначили антибіотик. У місцях укусів виникли маленькі ранки, які почали свербіти. Після обстеження лікарі поставили Олені діагноз ‒ хвороба Лайма. Однак лікування не допомагає. Олена розчісує свої ноги до крові та не розуміє, як жити далі. Після огляду Катерина Безвершенко побачила ознаки екземи та засумнівалася в тому, що у жінки є хвороба Лайма. Тож що насправді мучить Олену Берегулько?

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Владислава Чешенко

Обвисла шкіра тіла

Владислава звернулася на проєкт, щоб лікарі допомогли їй виправити візуальний дефект у зовнішності. За останній час дівчина втратила 80 кілограмів. Однак через це шкіра на животі, руках і ногах сильно обвисла. У 24 роки тіло Владислави більше схоже на тіло літньої жінки. Після огляду Катерина Безвершенко з’ясувала причину такого різкого схуднення: блювота. Як виявилося, Владислава щоразу після їжі викликала у себе позиви. Саме таким способом дівчині вдалося дуже швидко скинути зайву вагу. Лікарі проєкту відправили Владиславу в реабілітаційний центр, проте дівчині така ідея не сподобалася. Не пробувши там і місяця, Влада зібрала речі й залишила клініку…

Володимир Покотило

Реабілітація після замаху на життя

Із Володимиром 6 років тому стався жахливий випадок: його намагався вбити троюрідний брат. Він завдав Володимиру 5 ножових поранень, а також намагався його задушити. Нелюд залишив молодого хлопця, бо думав, що той уже мертвий. Однак сталося диво ‒ і Володимир вижив. Його помітили випадкові перехожі… Після цього життя Володимира повністю змінилася. В результаті задухи сталася гіпоксія, постраждали ділянки мозку. Володимир заново вчився розмовляти, писати, читати, ходити… Мама хлопця просить лікарів допомогти її синові вирішити проблему з ногами, щоб Вові було легше ходити. Але чи зможуть лікарі вирішити це питання? Чи вже занадто пізно?

Ірина Шевченко

Удар високовольтним проводом

Жінка 5 років намагається впоратися після страшної трагедії ‒ удару високовольтного проводу. Все тіло Ірини в жахливому стані. Найбільше постраждала рука, яку, щоб врятувати, довелося пришити до живота. Однак Ірина дуже хоче повернути хоча б частково привабливий зовнішній вигляд і функції руки. Після кількох консультацій Ірині запропонували варіанти поліпшення функцій руки. Однак жінка боїться. Вона не впевнена, що зможе знову пережити наркоз, адже в минулому у неї було вже 9 операцій.

Адам Чекотун

Перелом статевого органу

Адам Францевич звернувся на проєкт з кількома проблемами: проблемою з серцем і ще однією делікатною проблемою ‒ переломом статевого члена. Після інтиму зі своєю дружиною статевий орган чоловіка дещо змінив форму. Валерій Ославський не став оглядати пацієнта, тому що зрозуміти, чи є проблеми, можна тільки в тому випадку, коли статевий член у стані ерекції. Тому Адам Францевич відразу ж пішов на обстеження, де лікарі підтвердили перелом статевого члена. Цю проблему можна вирішити, однак лише за допомогою операції. Але чи можна її проводити? Адже чоловікові вже 73 роки і друга причина, через яку він звернувся на проєкт, ‒ це проблеми з серцем.

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Вікторія Макара

Нейрофіброматоз

20-річна дівчина звернулася по допомогу до Людмили Шупенюк. У Вікторії за три роки виросла велика пухлина на спині. Нейрофіброматоз ‒ саме такий діагноз поставили лікарі. Крім того, у дівчини проявилося супутнє захворювання ‒ гліома зорового нерва. Через це їй довелося видалити око і поставити протез.

Після обстеження хірурги прооперували Вікторію, щоб поліпшити якість її життя, оскільки це захворювання вилікувати неможливо. Однак операція була дуже складною: вона тривала 12 годин. До того ж сталася велика крововтрата ‒ Вікторія втратила майже 2,5 літра крові. Як зараз виглядає дівчина? Чи змогли лікарі їй допомогти? Та чи провели другу, таку необхідну операцію? Дивіться детальніше у випуску

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