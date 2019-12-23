Вихідні в січні 2020 в Україні: скільки будуть відпочивати українці
23.12.2019
Новий рік 2020 вже зовсім скоро, а разом з ним і довгоочікувані тривалі вихідні в Україні. Якщо ви плануєте поїхати на відпочинок в січні 2020 року і хочете дізнатися, які свята в цьому місяці дозволять вам отримати додатковий вихідний, – читайте наш матеріал.
Більше на тему: Вихідні на Новий рік і Різдво 2020: скільки будуть відпочивати українці
Вихідні в січні 2020
Загальна кількість календарних днів: 31
Робочі дні: 21
Вихідні в січні – 10 днів: 1, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 19, 25, 26.
У січні українців чекають Новий рік і Різдво, які залишаються вихідними на державному рівні. Тому вихідних в січні буде 10 днів.
Свята в січні 2020
- 1 січня – Новий рік
- 6 січня – Святвечір
- 7 січня – Різдво Христове
- 14 січня – Старий Новий рік
- 19 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення)
- 22 січня – День Соборності і Свободи України
- 27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
- 29 січня – День пам’яті героїв Крут
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