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У 16 випуску «Один за всіх»-14 мати занедбаних дітей отримала другий шанс

23.12.2019

У 16 випуску «Один за всіх»-14 Андрій Самійленко боровся за нормальне життя для своїх малолітніх синів. Після пережитого жаху чоловік налаштований відібрати їх у колишньої дружини Яни. Він вважає її жахливою матір’ю, діти були на межі життя та смерті! Як сталося, що будинок жінки перетворився на лігво безхатьків, а самі діти радше нагадували Мауглі? Яку шокуючу правду дізналися у студії «Один за всіх»-14

один за всіх 14

По допомогу у проєкт «Один за всіх»-14 звернувся Андрій Самійленко. У студії чоловік разом із новою дружиною розповів, що коли поліція та соціальна служба, яких він викликав, зайшли у будинок Яни, то просто вжахнулися й негайно забрали хлопчиків до спеціального закладу. Студію шокувала розповідь про випадок, коли Яна зачинила дітей вдома самих, і вони через ігри з сірниками ледь не згоріли живцем! 4-річного Матвійка та 7-річного Андрійка так давно не мили, що їхня шкіра стала землянистою, а нігті були чорними. Дітей мучив нестерпний свербіж, адже лишай вкрив усе тіло. Але синів у Яни чиновники не забрали, ба більше, поселили їх разом у лікарняну палату! 

16 випуск один за всіх

Проте колишня теща Андрія має зовсім іншу думку. Валентина Миколаївна запевняє, що він зруйнував життя її доньки та саме через безвідповідальність батька діти опинилися в такій скрутній ситуації. Чоловік не сплачує аліменти і за рішенням суду повинен виплатити понад чотирнадцять тисяч гривень. Валентина не заперечує катастрофічний стан помешкання її доньки. Вона розповіла, що не раз пропонувала допомогти їй з прибиранням, але Яна щоразу відмовляла й запевняла, що впорається сама. 

один за всіх 16 випуск

У студії з’явилась сама Яна. Жінка вважає себе гарною матір’ю та запевняє, що діти завжди мали, що їсти. Проте ніщо не змогло виправдати тотальний безлад у її домі. Через те, що жінка вдруге повернулася до Андрія, стосунки з рідною матір’ю були зруйновані, і просити у неї допомоги Яна просто не могла. Експерти зазначили, що жінка перебуває у стані апатії через скрутну ситуацію у житті.

Video: У 16 випуску «Один за всіх»-14 мати занедбаних дітей отримала другий шанс

22 грудня 2019 дивіться онлайн Один за всіх - 16 випуск і читайте опис випуску. Про що був випуск 16 програми Один за всіх 2019 (ефір від 22.12.2019)

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