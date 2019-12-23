У 16 випуску «Один за всіх»-14 Андрій Самійленко боровся за нормальне життя для своїх малолітніх синів. Після пережитого жаху чоловік налаштований відібрати їх у колишньої дружини Яни. Він вважає її жахливою матір’ю, діти були на межі життя та смерті! Як сталося, що будинок жінки перетворився на лігво безхатьків, а самі діти радше нагадували Мауглі? Яку шокуючу правду дізналися у студії «Один за всіх»-14?

По допомогу у проєкт «Один за всіх»-14 звернувся Андрій Самійленко. У студії чоловік разом із новою дружиною розповів, що коли поліція та соціальна служба, яких він викликав, зайшли у будинок Яни, то просто вжахнулися й негайно забрали хлопчиків до спеціального закладу. Студію шокувала розповідь про випадок, коли Яна зачинила дітей вдома самих, і вони через ігри з сірниками ледь не згоріли живцем! 4-річного Матвійка та 7-річного Андрійка так давно не мили, що їхня шкіра стала землянистою, а нігті були чорними. Дітей мучив нестерпний свербіж, адже лишай вкрив усе тіло. Але синів у Яни чиновники не забрали, ба більше, поселили їх разом у лікарняну палату!

Проте колишня теща Андрія має зовсім іншу думку. Валентина Миколаївна запевняє, що він зруйнував життя її доньки та саме через безвідповідальність батька діти опинилися в такій скрутній ситуації. Чоловік не сплачує аліменти і за рішенням суду повинен виплатити понад чотирнадцять тисяч гривень. Валентина не заперечує катастрофічний стан помешкання її доньки. Вона розповіла, що не раз пропонувала допомогти їй з прибиранням, але Яна щоразу відмовляла й запевняла, що впорається сама.

У студії з’явилась сама Яна. Жінка вважає себе гарною матір’ю та запевняє, що діти завжди мали, що їсти. Проте ніщо не змогло виправдати тотальний безлад у її домі. Через те, що жінка вдруге повернулася до Андрія, стосунки з рідною матір’ю були зруйновані, і просити у неї допомоги Яна просто не могла. Експерти зазначили, що жінка перебуває у стані апатії через скрутну ситуацію у житті.

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