Тарас Цимбалюк вперше показав cвою дівчину

Актор легендарного серіалу «Кріпосна»Тарас Цимбалюк нарешті показав свою кохану. Протягом тривалого часу чоловік не афішував особисте життя, що давало багатьом прихильницям надію завоювати увагу свого кумира. Однак нещодавно Тарас Цимбалюк опублікував знімки з дівчиною в Парижі. Детальніше читайте в матеріалі.
У костюмованій драмі «Кріпосна» Тарас Цимбалюк зіграв мужнього коваля Назара. Міцний торс, ідеальні риси обличчя і стійкий характер закохали в себе багатьох глядачок. І одне з головних питань до актора стосувалося його особистого життя.