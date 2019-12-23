Весь передноворічний тиждень з 23 по 27 грудня у програмі «Вікна-новини» на СТБ виходитиме спецпроєкт кореспондента Артема Сорокіна – «Свято наближається». У новому циклі сюжетів зірки українського шоу-бізнесу готуватимуть улюблені новорічні страви, а також ділитимуться святковими традиціями та секретами.

Разом із зірками – Оксаною Байрак, Нікітою Добриніним і Дашею Квітковою, Гаріком Корогодським, суперфіналістом проєкту «МастерШеф» Сергієм Денисовим, і лідером гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергієм Танчинцем – Артем Сорокін приготує їхні улюблені святкові страви:

Для Оксани Байрак – це салат «Кримський». Така назва у страви не випадкова, тому що режисерка саме звідти родом. Салат нагадує Оксані про рідну домівку.

Для Нікіти Добриніна і Даші Квіткової – це млинці родом з дитинства. Саме цю страву з різними начинками готували батьки, бабусі і дідусі зірок на свято. Рецепт Даша пам’ятає саме з тих часів.

Для Гаріка Корогодського улюблена новорічна страва – «бабусині» котлети. Хоча він готує рідко, але саме цим фірмовим рецептом дивує свою родину і друзів на новорічні свята.

Сергій Танчинець з гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ обожнює салат «Олів’є». Куди ж без нього в Новий рік! Але салат з авторською родзинкою артиста. Смакуватиме всім, навіть вегетаріанцям!

Для суперфіналіста проєкту «МастерШеф» Сергія Денисова улюблена новорічна страва – запечене м’ясо по-домашньому. На кожному новорічному столі родини Сергія саме воно – безперечний фаворит серед багатьох смаколиків.

Зіркові герої не тільки згадають, як вони святкували Новий рік багато років тому, коли були зовсім маленькими, але й розкажуть, що планують робити на свято, де зустрічатимуть, з ким святкуватимуть, чи будуть дотримуватися особливих прикмет і що приготують зі страв. У улюблених зірок команда «Вікон» дізнається особисті та професійні секрети. А також розпитає, як пройшов цей рік, чим запам’ятався, що приніс і яке бажання загадають герої в новорічну ніч.

«Насамперед, мене особисто вразило те, що зірки погодилися зі своїми родинами та друзями пустити знімальну групу на власні кухні додому. Зазвичай, те, що відбувається вдома, вони вважають за краще залишати «за сімома замками». По-друге, атмосфера на знімальному майданчику. Вона була неймовірною. У кожної зірки і в кожному будинку вона по-своєму особлива, але всюди – тепла, сімейна, передсвяткова. Вразила простота новорічних страв, які ми готували. Напевно у багатьох телеглядачів складається враження, що зірки харчуються тільки в дорогих закладах. Виявляється, ні! Страви, які ми готували – смачні, але дуже прості, швидкі та бюджетні, – розповідає Артем Сорокін. – Спецпроєкт «Свято наближається» – обов’язковий до перегляду усім! Телеглядачі не тільки дізнаються рецепти від зірок, але й почують секрети героїв. А в кінці кожної серії спецпроєкту – ексклюзивне побажання. Це буде «зірковий рецепт», як зробити так, щоб 2020 рік став вдалим і щасливим для кожного».

Дивіться спецпроєкт «Свято наближається» з 23 по 27 грудня у програмі «Вікна-новини» о 17:30 і 23:00 на СТБ.

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