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Сергій Бабкін: про «Х-фактор», творчість та сімейні цінності

23.12.2019

На днях на телеканалі СТБ відбудеться великий фінал десятого сезону шоу «Х-фактор». Антону Вельбою пощастило виступити з віртуозом музичного мистецтва Сергієм Бабкіним. Виконавець поділився історією створення пісні «Лис» і розповів про сімейні традиції. Яку категорію учасників шоу «Х-фактор» хотів би тренувати Сергій Бабкін? Подробиці читайте в матеріалі.

сергей бабкин

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Сергію, днями ви випустили чуттєвий чорно-білий кліп на пісню «Лис». Ця пісня присвячена вашому синові?

Пісня «Лис» народилася у першу ніч після народження сина Єлисея. Я сидів поруч і просто дивився на нього. У той момент в мене почали з’являтися слова для майбутньої пісні. Наші Всесвіти тоді об’єдналися вперше. Я впевнений у тому, що це не мої слова. Це мій син диктував їх мені, передавав думками, а я чув їх і тільки встигав записувати.

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У вересні ви хрестили маленького сина, після чого влаштували для Єлисея домашній концерт. Такі сімейні вечори стали постійними у вашому домі? Розкажіть, будь ласка, про свої сімейні традиції.

Наші традиції дуже прості:

  • вечеряти разом за одним столом;
  • ходити в баню взимку;
  • писати дванадцять бажань і класти ці записки в новорічну кульку, яка у кожного своя;
  • пити теплу водичку вранці;
  • їздити в Дніпро восени до наших родичів і збирати гриби в лісі. Разом!

Навесні ви плануєте сімейну поїздку в Лос-Анджелес. Чому саме Америка, і чи не важко вам подорожувати з дітьми?

У Лос-Анджелес переїхала наша знайома майстер тату, а ми зі Сніжкою хочемо, щоб саме вона зробила нам тату. І не одне, а кілька відразу (посміхається. – Прим. ред.). Ми їдемо на 11 днів, тому набивати будемо або щодня нову, або через день. Але це вже залежить від того, що майстер скаже, як там буде правильно.

А подорожувати з дітьми нам зовсім не важко, а скоріше, неймовірно цікаво. Мені здається, що з дітьми потрібно подорожувати якомога більше. Тому що потім, коли вони стануть дорослими, вже будуть подорожувати самі (посміхається. – Прим. ред.). Тож поки є можливість їздити разом, треба це робити. Таким чином ми об’єднуємося ще сильніше в єдину енергію, і потім нам буде що згадати. Для дітей дуже важливо, щоб вони з батьками проводили багато часу.

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Якби ви були суддею «Х-фактора», яку категорію обрали б: «Старші 30», «Гурти», «Хлопці» чи «Дівчата»?

Мабуть, що гурти. Бо мене з дитинства цікавили більше гурти, ніж сольні виконавці. У такому форматі є широкий спектр завдань, колективного пошуку і об’єднання різних енергій в одну єдину синергію.

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