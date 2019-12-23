Шлях на проєкті Антона Вельбоя

Яскравий фіналіст 10 сезону наймасштабнішого вокального шоу «Х-фактор» Антон Вельбой точно знає, як зачарувати публіку. Саме завдяки харизмі та своїй унікальності хлопець зміг пройти на шоу великий шлях: від звичайного студента до фіналіста одного з найвідоміших вокальних шоу країни!

Учасник третього кастингу «Х-фактор»-10 Антон Вельбой приїхав із села Грунь Сумської області. Він картавить і носить жовті окуляри, а ще – вважає, що чимось схожий на MELOVIN’а. Тоді хлопчина з укулеле отримав відразу чотири «так»!

Ще під час тренувального табору «Х-фактор»-10 Антон Вельбой підкорив усіх суддів. На другому відборі тренувального табору він вийшов на сцену з ліричною піснею «Мой рок-н-ролл». Тоді юний талант без обговорень пішов готуватися до третього випробування в трентаборі.

Один з найважливіших етапів у шоу Вельбой підкорив піснею Леоніда Агутіна «Парень чернокожий». Після попереднього випробування хлопець переживав чи не більше за всіх – він був впевнений, що його відправлять додому. На його подив, зірковий наставник категорії «Хлопці» Настя Каменських забрала молодий талант у прямі ефіри шоу!

У першому прямому ефірі Антон Вельбой заспівав пісню Ляпіса Трубецького «В платье белом». Тоді під його запальне виконання танцював весь зал разом із членами журі!

На другому прямому ефірі Антон Вельбой намагався справити враження на Андрія Данилка. Юний співак виконав хіт 90-х – «Розовые розы». Цікаво, що сам Андрій Михайлович був приємно здивований співом Антона. Тоді Данилко запропонував підготуватися Антону Вельбою до третього прямого ефіру під його керівництвом.

До третього прямого ефіру Антона Вельбоя готував Андрій Данилко. Тоді хлопець заспівав справжній хіт – пісню «Uno momento».

У фіналі проєкту Антон Вельбой заспівав три хіти: «УВЛИУВТ», «Дихай повільно» і власну композицію «Вітер». Але, на жаль, хлопцеві не вдалося пройти до суперфіналу шоу «Х-фактор».



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