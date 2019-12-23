Вівсяне печиво — корисні та смачні солодощі. Пропонуємо вам п’ять простих і швидких рецептів смачного вівсяного печива від учасників «МастерШеф». Детальніше читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Приготування:

Готове тісто набрати ложкою і з допомогою іншої ложки викласти на змащене маслом деко.

Коли цукор повністю розчиниться, додати змішані з борошном вівсяні пластівці та все перемішати.

Інгредієнти:

Приготування:

Печиво випікати за температури 180 градусів близько 20 хвилин.

Деко змастити вершковим маслом, викласти тісто (по 1 столовій ложці), злегка придавлюючи рукою або ложкою, щоб утворився круг.

Розм’якшене вершкове масло розтерти з цукром, додати яйце, борошно і пластівці, все добре перемішати. Тісто має бути густим.

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Інгредієнти:

Приготування:

Поставити в духовку, розігріту до 175 градусів, на 13—17 хвилин.

Поділити на десять частин, і вийде гарне, звичайного розміру печиво.

Склянку вівсянки перемолоти в комбайні, додати до попередньої суміші, розмішати.

Вершкове масло залишити при кімнатній температурі, поки не розм’якне. Вже м’яке масло змішати і перетерти з цукром.

Інгредієнти:

Приготування:

Борошно просіяти, масло вийняти з холодильника, воно має бути кімнатної температури.

Масло збити з цукром, додати ваніль, потім яйця. Додати борошно, перемішати до однорідної маси. Покласти пластівці і перемішати.

Тісто розділити на невеликі шматочки, скачати з них кульки і викласти на деко, змащене маслом.