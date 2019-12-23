Народна премія: хто виграв квитки на прямий ефір «Х-фактора»?

Народна премія «Х-фактора» продовжує дивувати шанувальників проєкту. Щотижня глядачі голосували онлайн за своїх фаворитів усіх сезонів. Так, у сьомий номінації змагалися непереможні судді «Х-фактора». Але хто з тих, хто проголосував, отримає бажані квитки на прямий ефір?

Відомо, що в номінації «Непереможний суддя» переміг член журі Ігор Кондратюк! Серед тих, хто проголосував, генератор випадкових чисел random.org визначив двох переможців розіграшу квитків. Вже скоро ці щасливчики будуть вболівати за улюблених учасників шоу на знімальному майданчику «Х-фактора» в суперфіналі шоу! Отже, переможцями стали ostelmashkhuk і evagalavich. Саме вони отримають від телеканалу СТБ по два запрошення на прямий ефір шоу «Х-фактор».

З переможцями найближчим часом зв’яжуться організатори премії. Також з питань отримання свого призу можна звернутися за адресою: holishevska@gmail.com.

Святкуймо головний день народження разом!

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