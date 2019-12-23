З давніх часів на новорічні та різдвяні свята у нас прийнято колядувати, посівати та щедрувати. З цими святами пов’язано багато традицій і різних нюансів. Докладніше про те, коли і як правильно колядувати, посівати і щедрувати, читайте в нашому матеріалі.

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В колядках прославляють народження Ісуса Христа. Щедрівками бажають блага сім’ї, дому, плодовитого врожаю в цьому році. Посівалки дуже схожі на щедрівки, але співаються на Свято святого Василя. За текстами можна зрозуміти, коли і що співати, в щедрівках є ключові слова «добрий вечір» або «щедрий вечір», а в посівалках «Сію, сію, посіваю» і згадується святий Василь.

Колядувати прийнято 6 січня ввечері та 7 січня цілий день. Щедрувати – лише 13 січня ввечері. Посівати – 14 січня зранку та вдень

Як колядувати і що таке Вертеп?

Щоб почати колядувати, за традицією потрібно зібрати вертеп із трьох осіб. Якщо зібралася група, то потрібно дотримуватися традицій. Для початку потрібно вибрати голову вертепу – звіздар. Цій людині дають найвідповідальныше завдання – нести зірку. Зазвичай для цього обирають людину з дзвінким, гучним та гарним голосом. Звіздар повинен ідеально знати всі колядки.

Другий за важливістю серед колядників – дзвонар. Він несе дзвін, аби люди чули, що йде вертеп. Третя людина, яка обов’язкова для вертепу, – міхоноша. Обирають зазвичай найсильнішого, оскільки йому носити всі гроші та солодощі. Міхоноша має обов’язково запам’ятати, що подарунки господарі повинні класти відразу в мішок, а не передавати в руки.

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Як правильно щедрувати?

У вечір напередодні Старого Нового року щедрують. Щедрувальники ходять по домівках та вітають усіх із прийдешнім святом, співають щедрівки, бажаючи добробуту і щастя, здоров’я та процвітання.

Цього дня народ традиційно накривав багаті столи, з м’ясом і салом, а головною стравою вважалася щедра кутя. Готували пироги, млинці, вареники та гостинці для щедрувальників. Вважається, що після заходу сонця починає пустувати нечиста сила. Тому щедрівки стали своєрідним захистом будинку та господарів від нечисті.

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Як і хто повинен посівати на Старий Новий рік?

На Старий Новий рік і Свято святого Василя, крім служби в церкві, вранці ходили посівати хлопчики-посівальники, засипаючи зерном домівки родичів, сусідів і знайомих, при цьому співали пісні-посівалки. Є повір’я, що першим на Старий Новий рік до хати повинен зайти чоловік – тоді і врожай буде, і худоба здорова, і в будинку лад. Всім засівальникам заведено давати гроші, частину з яких вони можуть віддати до церкви на пожертвування. Вважається, що зерно посівальників не можна вимітати до заходу сонця.

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