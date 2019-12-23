«Хата на тата»-8 випуск 14: чи вдалося таткові-понторізу не осоромитися перед власними дітьми?

Героєм 14 випуску 8 сезону «Хата на тата» став батько-понторіз Федько. Справжній авторитет у столиці, він абсолютно не хоче проявляти чоловічу турботу у власному домі. Однак у новому випуску проєкту тата спіткали справжнісінькі хардкор-завдання! Окрім цього, за тиждень без мами сім’я пережила виклики пожежників та швидкої допомоги! Вже сьогодні у 14 випуску проєкту «Хата на тата» ми побачимо, чи зможе батько нарешті навести лад у своєму домі.

Федько багато років поспіль живе зі своєю сім’єю в Києві. Веселий та безтурботний татко вважає себе справжнім авторитетом у столиці: думає, що вирішує в Києві справи не останньої важливості. Однак щоразу, коли він голодний, телефонує не до друзів, а до дружини, аби та бігла з роботи і першим ділом годувала прискіпливого чоловіка.

А дружина взяла на себе важку хатню роботу. Крім того, що жінка без вихідних працює перукарем, вона займається вихованням двох дітей – дочки Валерії та сина Бориса. Відомо, що Валерія хоче стати акторкою, а маленький син, копіюючи татову поведінку, хоче бути крутим авторитетом. Залишившись без мами, хлопці розпочнуть запеклу боротьбу за владу в родині. Натомість мама релаксувала у першій столиці України – Харкові. На неї тут чекав президентський номер разом із… її кумами! Жінка відпочивала від щоденних турбот у колі найкращих подружок, а татко тим часом читав завдання на тиждень.

Для чоловіка дружина підготувала два дуже важливих завдання:

Навчити Борю кататися на роликах

Опанувати етику балу

Однак чи зможе тато переступити через себе та піти опановувати етику балу? Дивіться відео, як змінювався тато-понторіз у 14 випуску «Хата на тата»-8, вже зараз!