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Гороскоп на 24 грудня 2019 року від екстрасенсів СТБ

23.12.2019

Гороскоп на 24 грудня 2019 року підкаже вам, як правильно поводитися та не помилитися під час прийняття рішень. Кому варто бути більш серйозним, а хто може дізнатися про себе багато нового та неприємного? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Дуже насичений день. Ви багато встигнете. Спробуйте не хапатися за все й відразу. Вирішуйте питання поступово.

Телець

Ви цілком можете дозволити собі відпочити. Всі важливі справи давно завершили. З чим ми вас і вітаємо. Побережіть здоров’я. Багато відпочивайте.

Близнюки

Перед Новим роком потрібно завершити всі справи. Сплануйте свій графік і дотримуйтесь його. Тільки не відволікайтеся на імпульсивні покупки.

Рак

У вас все чудово. Креатив так і пре з усіх дір. Застосуйте свої ідеї зараз, інакше потім їх ніхто не оцінить.

Лев

Останній важкий день перед святами. Залишилося потерпіти зовсім небагато. Зате потім можна сміливо відпочивати. Тримайтеся.

Діва

Вам варто звернути увагу на своє здоров’я. До кінця року воно залишає бажати кращого. Зате вдома у вас гармонія.

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Терези

Велика ймовірність отримати приємний сюрприз. У стосунках із коханою людиною проявіть турботу та розуміння. До кінця року всі втомилися. Майте совість.

Скорпіон

Прекрасний день для того, щоб присвятити його родині. Відвідайте новорічні заходи або сходіть на ялинку. Ваша душа вимагає свята. Так дайте їй це.

Стрілець

Ви сповнені сил. Саме час купити подарунки близьким. Порадуйте кохану людину  сюрпризом, про який вона давно мріяла. Впевнені, вам повернеться сторицею.

Козеріг

День одкровень. Сьогодні ви дізнаєтеся всю правду про себе. Можливо, вона вам не сподобається. Але вже краще так, аніж брехня.

Водолій

Ви на піку своєї популярності. Кожен хоче доторкнутися до прекрасного. А прекрасне ‒ це ви. Тільки не зазнавайтеся, адже слава ‒ штука швидкоплинна.

Риби

День вирішення важливих питаннях. Постарайтеся не косячити. Поставтеся з усією відповідальністю до завдань. І перестаньте спізнюватися на роботу. Це дратує.

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