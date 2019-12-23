Свято наближається та все більше людей задумується, де зустрічати Новий рік 2020. Традиційно ми проводимо зимові канікули вдома в сімейному колі, але чому б не наважитися на невелику подорож Україною? Редакція stb.ua обрала кілька гарних і незабутніх місць, куди можна поїхати на Новий рік.

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Новий рік у Києві

За традицією кожен Новий рік столиця зустрічає в певному стилі. Цьогоріч головну ялинку країни прикрасять у стилі різдвяної історії про Лускунчика. Організатори свята обіцяють встановити ялинку висотою в 30 метрів. Щоб її прикрасити, знадобиться близько 800 іграшок і більше 4 км різнокольорових гірлянд.

Навколо ялинки стоятимуть головні герої казки про Лускунчика разом із козаками-богатирями з відомого мультфільму “Як козаки …”: Грай, Тур і Око. А спеціально до свята вийде нова серія мультфільму ‒ «Як козаки Лускунчика бойового гопака вчили».

Також гостей будуть дивувати чотири королівства. Королівство подарунків ‒ ярмарок сувенірів і подарунків до свята. Королівство смаку ‒ найсмачніші страви і напої: мюнхенські ковбаски, шашлик, святкова випічка, запашний глінтвейн і багато солодощів. Королівство розваг ‒ казкове місто для дітей із атракціонами, аніматорами, інсталяціями та подарунками. Королівство лайків ‒ численні фотозони на Софійській площі і Володимирському узвозі.

Також не варто забувати про святкування Нового року на Контрактовій площі, ВДНГ і Співочому полі. Так, наприклад, Контрактову площу прикрасять у стилі опішнянської кераміки.

Новий рік 2020 у Харкові

Колишня столиця України також готується до масштабного святкування Нового року 2020. На головній площі міста традиційно запалять головну ялинку. Поруч відкривається великий каток і новорічний ярмарок із безліччю сувенірів. Окремої теми заслуговує найбільший харківський ярмарок на площі Свободи. Тут ви зустрінете павільйони з Польщі, Чехії, Туреччини, Китаю та інших країн світу.

У День Святого Миколая і Новий Рік по вулицях Харкова будуть ходити Дід Мороз і Снігуронька, які спробують виконати бажання маленьких жителів Харкова і гостей міста.

Новий рік 2020 в Одесі

Якщо ж вам хочеться бути ближче до моря, рекомендуємо відвідати Одесу. На головних вулицях ‒ Дерибасівській, Преображенській, Успенській, Пушкінській, Грецькій площі і Приморському бульварі напередодні свята вас зустріне казкова ілюмінація і веселий настрій. У самому центрі міста на гостей та жителів Одеси чекає новорічний ярмарок із безліччю сувенірів і подарунків. І, звичайно ж, без гумору в Одесі ‒ нікуди. Проведіть незабутнє свято в одному з найбільш позитивних міст країни.

Новий рік 2020 у Львові

Одне з найпопулярніших міст, де українці мріють зустріти Новий рік і Різдво є Львів. Це місто прекрасне у будь-яку пору року, але взимку ‒ особливо. Центральні вулиці перенесуть вас у Середньовіччя: на площах Ринок та Свободи розіграється справжня зимова казка: вишукані леді та джентльмени, переодягнені в костюми епохи XIX століття.

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Новий рік 2020 у Карпатах

Якщо ви любите активний зимовий відпочинок, то вирушайте зустрічати Новий рік на гірськолижний курорт. Там ви знайдете для себе дуже багато захопливих занять: катання на лижах, сноуборді або ковзанах, гра в хокей, прогулянки у зимовому лісі. Як правило, на курортах є чимало розслаблюючих послуг: сауна, масаж і спа-процедури, які дуже актуальні після денних активностей. Неймовірна природа складе гідну конкуренцію святковим вогням великого міста, ще й зарядить вас енергією до кінця зими.

Новий рік 2020 в Одесі

Хоча б раз у житті треба побувати на морі взимку, особливо якщо це період новорічних свят. Гостинна, затишна і колоритна Одеса підійде для такої поїздки якнайкраще! Для створення святкової атмосфери біля Оперного театру стоятиме новорічна ялинка, на Думській площі традиційно встановлять казкове містечко тварин і світлодіодний фонтан, а всі центральні вулиці будуть прикрашені ілюмінацією. Південна Пальміра добре відома своїми гучними вечірками, тому вам буде нескладно знайти відповідно до бажаної атмосфери та бюджету заклад для святкування новорічної ночі.

Новий рік 2020 у Чернівцях

Чернівці — одне з найромантичніших міст з європейською атмосферою в Україні, недарма його називають ще «маленьким Парижем». Вирушайте туди з коханою людиною на новорічні канікули, щоб поблукати вузькими вуличками і насолодитися архітектурою ХІХ — початку ХХ ст., вдихаючи аромати кави та глінтвейну. Обов’язково відвідайте такі пам’ятки: резиденцію православних митрополитів Буковини і Далмації, музично-драматичний театр, міську ратушу, будинок-корабель, кафедральний собор Святого Духа. Цікаво, що щодня з ратуші рівно опівдні сурмач у народному костюмі виконує «Марічку». До свят на Соборній площі буде встановлена ​​головна ялинка міста і розміститься новорічно-різдвяний ярмарок з частуваннями і сувенірами.

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Новий рік 2020 у Кам’янці-Подільському

Подорож до цього міста на Новий рік занурить вас в атмосферу чарівного середньовіччя. Вам неодмінно варто відвідати головну пам’ятку — Кам’янець-Подільську фортецю. А сквер «Лебедине озеро» вважається найромантичнішим місцем, звідки відкривається неймовірна панорама на каньйон. Також скористайтеся нагодою і поїдьте на екскурсію до Хотинської фортеці та Меджибізького замку, які розташовані недалеко від Кам’янця-Подільського. Крім того, тут ви зможете здійснити політ на повітряній кулі та насолодитися з висоти прекрасними зимовими пейзажами й архітектурою міста.

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