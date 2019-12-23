Що подивитися в грудні 2019 кіно? Запасайтеся улюбленими снеками, влаштовуйтеся зручніше, і знайомтеся з прийдешніми кінопрем’єрами. Про найкращі новинки кіно грудня та їх трейлери дивіться в нашій добірці фільмів.

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Звірополюс

Дата виходу: 5 груденя 2019

Жанр: мультфільм

Країна: США, Великобританія, Канада, Південна Корея

Режисер: Аарон Вудлі

Сценаристи: Боб Барлія, Келлан Брункер

Опис: Лис Свіфт працює в поштовій службі, доставляючи різні посилки по всій Арктиці. Його мрія — стати найкращим кур’єром. На шляху до досягнення заповітного звання, він доставляє таємний пакет в таємне місце, яке виявляється прихованою фортецею. Лис з’ясовує, що її населяють дивні помічники Моржа, який хоче, за допомогою свого підступного плану розтопити всі льодовики та затопити світ. Разом зі своїми друзями Свіфт вирішує запобігти катастрофі.

Джуманджі: Наступний рівень

Дата виходу: 12 грудня 2019

Жанр: бойовик, комедія, пригоди

Країна: США

Режисер: Джейк Кездан

Актори: Дуейн Джонсон, Карен Гіллан, Джек Блек, Кевін Харт, Нік Джонас, Денні ДеВіто

Опис: Третій фільм про пригоди шкільних друзів приготував для нас нову захоплюючу пригоду з новими героями. Потайки від усіх Спенсер відремонтував касету з відеогрою. Якось, прийшовши до нього в гості, друзі бачили запущену гру і зрозуміли, що хлопець знову потрапив всередину. Не вагаючись, вони відправляються його рятувати, але виявляється, що все змінилося. Правила стали іншими і всередині все по новим, поки незрозумілим їм, законами.

Чорне різдво

Дата виходу: 19 грудень 2019

Жанр: жахи, містика, трилер

Країна: США, Нова Зеландія

Режисер: Софі Такао

Сценаристи: Софі Такао, Ейпріл Вульф

Актори: Імоджен Путс, Бріттані О’Грейді, Кері Елвес, Аліз Шеннон, Лілі Донохью

Тривалість: 120 хв.

Опис: Даний філь є рімейком однойменного фільму жахів 1974 року. Різдвяні канікули — ідеальна пора відпочинку та веселощів будь-якого студента. Але групі студентів з коледжу в Хортоні, про душевні посиденьки і позитивні емоції доведеться забути. Історія розгортається навколо вбивств в жіночому кампусі, де напередодні Різдва починає орудувати серійний маніяк. Одну за одною, він вбиває молоденьких студенток коледжу. Ті, кому вдалося уникнути загибелі, починають справжню боротьбу за власне виживання.

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Зоряні Війни: Скайвокер. Сходження.

Дата виходу: 19 груденя 2019

Жанр: фантастика, фентезі, бойовик, пригоди

Країна: США

Режисер: Джей Джей Абрамс

Сценаристи: Джей Джей Абрамс, Кріс Террі

Актори: Дейзі Рідлі, Марк Хемілл, Адам Драйвер, лупить Ніонго, Оскар Айзек, Кері Расселл, Донал Глісон

Тривалість: 155 хв.

Опис: Після всього, що сталося в VIII епізоді «Зоряні війни. Останні Джедаї », ми побачимо фінал легендарної історії. Історії сім’ї Скайвокер, довжиною в 40 років! Чи отримаємо ми обіцяні відповіді на всі загадки з попередніх серій? У цьому, мабуть, головна інтрига для грандіозного фіналу фантастичної саги.

Ігри з вогнем

Дата виходу: 26 груденя 2019

Жанр: комедія

Країна: США

Режисер: Енді Фікмен

Сценаристи: Ден Івен, Метт Ліберман

Актори: Брианна Хілдебранд, Джуді Грір, Джон Легуізамо, Кіген-Майкл Кі, Джон Сіна, Крістіан Конверт

Опис: Пожежні… Вони сміливі, сильні, мужні і дивляться на небезпеку не зводячи свій погляд. Але що виявиться складнішим: гасити пожежу, чи дивитися за дітьми? Одного разу, виконуючи свою роботу, головні герої знаходять трьох дітей. Хлопчик з двома сестричками виявилися абсолютно самі та без дому. Поки батьки перебувають далеко, а служби опіки хочуть розділити, діти деякий час будуть жити з пожежниками.



Джерело фото та відео – https://planetakino.ua

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