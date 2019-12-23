Не встигнете озирнутися – і настане Новий рік 2020, якого ми так всі чекаємо. Щоб приготувати найкращі страви, необхідно знати, що повинно бути на новорічному столі 2020. Рік Металічного Щура обіцяє бути максимально цікавим, якщо зустріти його як годиться! Більш детально про те, що повинно бути на новорічному столі – в матеріалі.

Щур – істота всеїдна, ненажерливе і запаслива. Так що велика кількість новорічних страв в меню їй точно сподобається. Це можуть бути холодні закуски і салати, гарячі страви з м’яса, птиці, риби, різні напої і десерти. До речі, незважаючи на те що Щур любить смачно поїсти, не обов’язково перевантажувати стіл делікатесами, які вимагають навичок професійного шеф-кухаря.

Що приготувати на Новий рік 2020:

м’ясо – ідеально, якщо його буде кілька видів;

каші;

морепродукти;

фрукти;

ягоди;

сир;

зелень;

домашні цукерки;

цікаві, ситні, але прості страви.

Не можна готувати яловичину: вона має відношення до знаку Бика – а він є таємним другом Щура. Це може образити звірка. Краще побалувати себе бараниною, свининою чи стравами з птиці.

Що стосується напоїв, потрібно пам’ятати, що Щур «недолюблює» міцний алкоголь, тому має сенс в це свято утриматися від його вживання. Краще віддати перевагу легким винам, шампанському і оригінальним домашнім коктейлям. Також можна приготувати глінтвейн, пунш або грог з додаванням ягід і фруктів.

Що не можна готувати на Новий рік 2020:

капусту;

редис;

ріпу;

манну крупу (навіть в якості додаткового інгредієнта);

надмірно жирну їжу – м’ясо краще вибрати пісне або ж зрізати з нього жир;

сир з різким запахом;

міцні алкогольні напої – можна використовувати тільки як доповнення до коктейлів;

кава – в будь-якому вигляді;

гострі і екзотичні страви.

Дотримуйтесь цих основних принципів новорічного меню, і ваше застілля пройде якнайкраще і принесе справжнє щастя в Новий 2020 рік.