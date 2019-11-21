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«Зважені та щасливі»-9: результати зважування на 13 тижні

21.11.2019

Наприкінці 13 випуску проєкту «Зважені та щасливі»-9 учасники з червоної доріжки перемістилися на ваги. Хто показав невтішні результати? Якими були показники на турнірній таблиці? І що розлютило ведучу Аніту Луценко — читайте в матеріалі.

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Першими на ваги стали Коричневі, які на випробуванні заробили -2 кг бонусу. Однак на вагах двоє показали нуль. Таким чином, -2 кілограми в процентному співвідношенні становили 0,97%.

зважені та щасливі 9

Жовті також стали на ваги. Людмила і Саша скинули по 2 кг. У відсотках такий результат показав 1,69%.

зважені та щасливі 9

Паша і Наталя Рожеві показали також по -2 кілограми. У відсотках це дорівнює 1,79%. Цього було достатньо, щоб не потрапити під жовту лінію.

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А ось Сині зважувалися з антибонусом +2, адже Коля відмовився від участі в марафоні. Олена Гребенюк не втратила жодного кілограма, а ось Коля — лише 1. З урахуванням антибонусу такий результат показав +0,38%. І команда автоматично потрапила під жовту лінію.

Микола Ворошнов став на ваги. Учасник з Червоної команди також не скинув жодного кілограма. Але від жовтої лінії чоловіка врятував результат учасниці з Помаранчевої команди.

зважені та щасливі 9

Останньою свій результат показала Лала. У дівчини був антибонус +1 кг за останнє фінішування у марафоні. Однак і на вагах дівчина показала +2 кілограми. Учасниця також потрапила під жовту лінію.

зважені та щасливі 9

Цього разу те, хто залишить проєкт «Зважені та щасливі»-9, вирішила ведуча Аніта Луценко!

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