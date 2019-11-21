ZBSband — «Netusil»: прем’єра пісні

У гурту ZBSband відбулася прем’єра нової пісні — «Netusil». Трек був створений спільно з Ingvarr Maro. Детальніше читайте в матеріалі.



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Нещодавно гурт ZBSband повідомив в Instagram про довгоочікувану для всіх шанувальників прем’єру пісні «Netusil». Трек вийшов у звичному для слухачів гумористичному стилі, і кожен зможе впізнати у ньому себе. Над його створенням хлопці працювали не самостійно, а разом зі своїм другом Ingvarr Maro.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Друзі, а ось і довгоочікувана прем’єра нашого треку «Netusil» спільно з нашим дружбаном Ingvarr Maro, який самостійно і повністю написав музику. Записали ми пісню у нього на студії і ось, випустили для вас», — розповіли учасники ZBSband.

Також хлопці планують запустити челендж з цією піснею. Що з цього вийде — скоро дізнаємося.

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