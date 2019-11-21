Зважені та невпізнавані у 13 випуску «Зважені та щасливі»-9

У 13 випуску проєкту «Зважені та щасливі»-9 учасники крокували червоною доріжкою, аби вразити своїх рідних та всіх глядачів країни. Та чи був серед «зважених» Микола Ворошнов? І яке неочікуване випробування оголосив Андре Тан на тижні краси? Детальніше про 13 випуск — у матеріалі.

Уночі в табір схуднення приїхали продюсер і керівник проєкту, аби спинити Колю Ворошнова.

«Виходить, що ти залишаєш проєкт у момент, коли він для тебе ще не закінчився. А минулого разу ти його навіть виграв. Тебе не зламало місце бойових дій, система й перший сезон, а зараз тебе зламало те, що Аня залишила проєкт?» — запитала команда учасника.

Цих слів було достатньо, аби змінити думку Колі й залишити його у шоу. Тож на тижні краси червоною доріжкою крокувало десятеро «зважених».

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До учасників завітав модельєр Андре Тан, який мав на меті кардинально змінити їхній стиль.

Першими на червону доріжку вийшли Коричневі — амбітний мер Євген і українсько-грузинська кров Тамара. Чоловік зазначив, що мріяв приміряти смокінг, а результатом схуднення він задоволений. Тома додала, що в цей вечір вона, як ніколи, задоволена своїм зовнішнім виглядом.

Наступною вийшла Лала, яка зазначила, що почувається справжньою принцесою.

Пара Жовтих також вийшла на червону доріжку. Саша зізнався, що не лише виглядає по-новому, а й почувається інакше. А разом із ним з’явилася і його партнерка — Людмила. Дівчина отримала безліч компліментів від близьких, Саші й Андре Тана.

Микола Ворошнов знову намагається повернутися в колишню форму, яку йому вдалося працею і потом отримати в першому сезоні. Чоловік зазначив, що йому дуже не вистачає партнерки Ані, однак він упевнений, що на фіналі вона вразить усіх!

Найважчий учасник 9-го сезону Коля Крицький наголосив, що почувається добре. Ба більше, у нього з’явилися всі шанси знайти другу половину. А для Олени Гребенюк вихід на червону доріжку цілком звична справа. Однак в новому образі та з новою вагою — вперше!

І останньою вийшла команда Рожевих.

«Наталя в цій сукні феноменальна і шикарна», — прокоментував Павло. А сама дівчина зазначила, що хлопець особливо гарний у костюмі.

А ось перед тим, як обійнятися з близькими, Андре Тан повідомив, що необхідно пам’ятати про головну місію на проєкті — схуднення! Тому всім необхідно подолати забіг у 13 кілометрів. Відлік часу починався з моменту обіймів із близькими. Тому кожен міг самостійно вирішити, скільки часу провести з рідними.

Першими стартували Коричневі, а за ними і Коля Ворошнов. Ці учасники найменше часу провели з гостями.

Найбільше затрималися Рожеві, а Коля Крицький і зовсім не приступив до забігу.

Коричневі заробили -2 кг бонусу, а ось Лала фінішувала останньою, тому отримала +1 кг.

Які результати показали учасники на вагах? А хто поїхав додому — вирішували цього разу не суперники!

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