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Зважені та невпізнавані у 13 випуску «Зважені та щасливі»-9

21.11.2019

У 13 випуску проєкту «Зважені та щасливі»-9 учасники крокували червоною доріжкою, аби вразити своїх рідних та всіх глядачів країни. Та чи був серед «зважених» Микола Ворошнов? І яке неочікуване випробування оголосив Андре Тан на тижні краси? Детальніше про 13 випуск — у матеріалі.

зважені та щасливі 9

Уночі в табір схуднення приїхали продюсер і керівник проєкту, аби спинити Колю Ворошнова. 

«Виходить, що ти залишаєш проєкт у момент, коли він для тебе ще не закінчився. А минулого разу ти його навіть виграв. Тебе не зламало місце бойових дій, система й перший сезон, а зараз тебе зламало те, що Аня залишила проєкт?»запитала команда учасника.

Цих слів було достатньо, аби змінити думку Колі й залишити його у шоу. Тож на тижні краси червоною доріжкою крокувало десятеро «зважених».  

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До учасників завітав модельєр Андре Тан, який мав на меті кардинально змінити їхній стиль. 

зважені та щасливі

Першими на червону доріжку вийшли Коричневі — амбітний мер Євген і українсько-грузинська кров Тамара. Чоловік зазначив, що мріяв приміряти смокінг, а результатом схуднення він задоволений. Тома додала, що в цей вечір вона, як ніколи, задоволена своїм зовнішнім виглядом.

тамара зважені та щасливі 9

Наступною вийшла Лала, яка зазначила, що почувається справжньою принцесою.

лала алиева

Пара Жовтих також вийшла на червону доріжку. Саша зізнався, що не лише виглядає по-новому, а й почувається інакше. А разом із ним з’явилася і його партнерка —  Людмила. Дівчина отримала безліч компліментів від близьких, Саші й Андре Тана.

саша зважені та щасливі 9

Микола Ворошнов знову намагається повернутися в колишню форму, яку йому вдалося працею і потом отримати в першому сезоні. Чоловік зазначив, що йому дуже не вистачає партнерки Ані, однак він упевнений, що на фіналі вона вразить усіх!

николай ворошнов

Найважчий учасник 9-го сезону Коля Крицький наголосив, що почувається добре. Ба більше, у нього з’явилися всі шанси знайти другу половину. А для Олени Гребенюк вихід на червону доріжку цілком звична справа. Однак в новому образі та з новою вагою — вперше!

коля крицкий

І останньою вийшла команда Рожевих.

«Наталя в цій сукні феноменальна і шикарна», — прокоментував Павло. А сама дівчина зазначила, що хлопець особливо гарний у костюмі.

А ось перед тим, як обійнятися з близькими, Андре Тан повідомив, що необхідно пам’ятати про головну місію на проєкті — схуднення! Тому всім необхідно подолати забіг у 13 кілометрів. Відлік часу починався з моменту обіймів із близькими. Тому кожен міг самостійно вирішити, скільки часу провести з рідними.

зважені та щасливі 9

Першими стартували Коричневі, а за ними і Коля Ворошнов. Ці учасники найменше часу провели з гостями.

зважені та щасливі 9

Найбільше затрималися Рожеві, а Коля Крицький і зовсім не приступив до забігу.

зважені та щасливі 9

Коричневі заробили -2 кг бонусу, а ось Лала фінішувала останньою, тому отримала +1 кг.

зважені та щасливі 9

Які результати показали учасники на вагах? А хто поїхав додому — вирішували цього разу не суперники! 

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