У 13 випуску «МастерШеф»-9 аматори пройдуть перевірку на стратегічне мислення та пізнають згубну силу азарту
21.11.2019
У 13 випуску «МастерШеф»-9 аматори відчують себе справжніми торговцями. Кулінари будуть боротися один з одним та зі своєю надмірною азартністю. Невже Петя Косовський дійсно готовий виставити на торг свою дівчину? І це вього лише крапля, посеред бурхливого океану пристрастей на кухні шоу. Що ще приготував глядачам 13 випуск «МастерШеф»-2019?
Детальніше дивіться у 13 випуску «МастерШеф»-9 на телеканалі СТБ:
- Хто в гонитві за швидкістю вирішить знехтувати якістю?
- Яке покарання доведеться понести за халатне ставлення до кулінарії?
- Хто з учасників мало не влаштує пожежу під час випробування?
- Хто назавжди попрощається з «МастерШеф»-9?
Video: У 13 випуску «МастерШеф»-9 аматори пройдуть перевірку на стратегічне мислення та пізнають згубну силу азарту22 листопада 2019 дивіться онлайн МастерШеф - 13 випуск. Дивитися онлайн анонс програми МастерШеф 2019 випуск 13 (ефір від 22.11.2019)
Не пропустіть 13 випуск «МастерШеф»-9 вже 22 листопада о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!
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