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У «МастерШеф» з’явилася своя маска в Instagram

21.11.2019

Відчути себе частинкою кулінарного шоу «МастерШеф» тепер може кожен користувач соцмережі Instagram. Діджитал-відділ телеканалу СТБ створив першу маску ексклюзивно для улюбленого проєкту. Зірки СТБ та учасники кулінарного шоу вже почали її тестувати. Детальніше читайте в матеріалі.  

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Діджитал-відділ телеканалу СТБ створив першу ексклюзивну маску для офіційної сторінки  проєкту «МастерШеф» в Instagram. Тепер кожен користувач даної соцмережі може відчути себе частинкою кулінарного шоу.  

Новий ефект вже почали тестувати зірки та учасники проєктів СТБ, серед яких судді «МастерШеф»-9 Володимир Ярославський та Эктор Хіменес-Браво, а також учасниці кулінарного шоу Анастасія Погосова та Юлія Акименко. 

Знайти та влаштувати тест-драйв новій масці ви можете вже зараз, перейшовши на своєму смартфоні за посиланням: https://www.instagram.com/a/r/?effect_id=838218420283056&ch=ZjBjODczMTFmODBjMDE1MjA3ZjZiNzRkOWZmYzZjMTc=

Нагадуємо, що вже цієї п’ятниці о 19:00, у 13 випуску «МастерШеф», 10 найкращих аматорів країни продовжать кулінарну боротьбу за головний приз проєкту.

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