У «Х-фактора» з’явилися свої стікери у Viber

Вокальне шоу «Х-фактор» на СТБ запустило власний стікерпак в додатку Viber. Тепер висловити емоції в месенджері користувачі можуть, використовуючи веселі наклейки із зображеннями суддів шоу, яскравих учасників і ведучих.

Ознайомитися зі стікерами і завантажити їх у свій смартфон можна за посиланням: http://www.viber.com/stickers/TVchannelSTB

Нагадаємо, цього тижня до 10-річчя проєкту СТБ також запустив Народну премію Х-фактор, в рамках якої запропонував згадати улюблених виконавців, суддів, ведучих і голосуванням визначити тих, хто припав до душі і запам’ятався найбільше.

Святкуємо головний день народження разом!

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