Народна премія: топ-5 найкращих пісень гурту The Hypnotunez
21.11.2019
Учасники 7 сезону «Х-фактора» – The Hypnotunez – стали номінантами Народної премії, присвяченої ювілею улюбленого проєкту. Саме зараз слухайте топ-5 композицій The Hypnotunez та голосуйте за гурт у номінації «Улюблений колектив шоу «Х-фактор»!
The Hypnotunez – «Swing Me Up!»
The Hypnotunez – «AZATHOTH»
The Hypnotunez – «Feel It»
The Hypnotunez – «Badass»
The Hypnotunez – «Hey»
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