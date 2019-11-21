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Народна премія: топ-5 найкращих пісень гурту The Hypnotunez

21.11.2019

Учасники 7 сезону «Х-фактора» – The Hypnotunez – стали номінантами Народної премії, присвяченої ювілею улюбленого проєкту. Саме зараз слухайте топ-5 композицій The Hypnotunez та голосуйте за гурт у номінації «Улюблений колектив шоу «Х-фактор»!

The Hypnotunez  –  «Swing Me Up!»

The Hypnotunez  –  «AZATHOTH»

The Hypnotunez  –  «Feel It»

The Hypnotunez  –  «Badass»

The Hypnotunez – «Hey»

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