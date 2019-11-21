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Олег Винник презентує новий трек «Безумная Любовь»

21.11.2019

Наживо композиція артиста №1 та ексчлена журі шоу «Х-фактор»  прозвучить сьогодні на великому сольному концерті співака у столичному Палаці спорту. 

Олег Винник – автор і виконавець близько сотні композицій, які вже почув світ. Однак, в архівах хітмейкера чимало пісень, які очікують «свого часу». Артист вирішив, що настав час познайомити слухачів з одним із ранніх треків «Безумная Любовь».

«Сьогодні любов стала божевільною: холодною, жорстокою, цинічною, швидкоплинною, – каже Олег Винник. – Озираючись навколо, що ми маємо? Пристрасть, агресію, пошук власної вигоди… Це реалії нашого світу, про які я не можу мовчати, і про які вирішив в алегоричній формі сказати в своїй новій пісні.

У композиції можна почути відголоски естетики 80-х: впевнений танцювальний ритм і романтичний надрив.

Наживо новий сингл прозвучить вже сьогодні, 21 листопада, в рамках великого сольного концерту Олега Винника в столичному Палаці спорту. Артист готує особливий номер для презентації треку.

Пісня «Безумная Любов» стане заголовною в турі 2020 року, який почнеться концертним марафоном містами України з нагоди Дня закоханих і свята весни, а завершиться наступної осені в країнах Європи.

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