Щоб кардинально змінити свій імідж, не обов’язково стригтися під каре, можна просто перефарбувати волосся. Щоб знати яке фарбування буде в тренді в 2020 році – читайте матеріал. Ми зібрали для вас наймодніші та найстильніші варіанти фарбування волосся на 2020 рік.

Фарбування для блондинок 2020

Брудний блонд або сірий 2020

Наймоднішими відтінками у фарбуванні волосся для блондинок будуть і холодні попелясті кольори, і м’який карамельний блонд. Він тепліший і домогтися його простіше, ніж ідеального холодного кольору.

Карамельний блонд 2020

Карамельний блонд – ідеально підійде дівчатам теплих типажів кольору. Відразу зверніть увагу на те, що ідеальний, енциклопедичний карамельний блонд – це рідкість в реальному житті, і не варто прагнути його отримати. Але навіть якщо ви затята противниця фарбування, карамельний блонд тільки підкреслить красу вашого волосся і додасть крапельку теплоти в образ.

Пильно-рожевий блонд 2020

Його головна особливість, що це і не рожевий, і не сірий – щось середнє між. Простіше домогтися такого відтінку натуральним блондинкам, ніж брюнеткам.

Медовий блонд 2020

Дуже природний і натуральний відтінок, ідеальний для світлооких білосніжок. Таке модне фарбування буде чудово виглядати на короткому волоссі, а не тільки на довгих або середньої довжини. Якщо набридне – з такого кольору буде найпростіше вийти в темний або навпаки світлий колір.

Фарбування для брюнеток 2020

Мідно-шоколадні волосся 2020

Такий образ ідеальний для дівчат з темним кольором волосся, тому що технічно повторити його буде зовсім не складно. Потрібно всього лише додати кілька пасом більш світлого, мідного кольору і вийдуть дуже красиві і плавні переходи. Це можна зробити за допомогою техніки балаяж.

Балаяж 2020

Вся чудовість модного фарбування балаяж, яке можна вважати технікою №1 в світі, є освітлення пасм на пару тонів, відступаючи від коріння. Таким чином ви кардинально не міняєте свій колір, але все ж зовні перетворюєтесь в кращу сторону.

Дане фарбування прядок не вимагає частого звернення до майстра, візуально омолоджує і при цьому підходить практично всім жінкам, як зі світлою, так і темною шевелюрою. Особливо добре буде виглядати модний колір в техніці балаяж на легко завитому волоссі.

Каштановий The Money Piece 2020

«The Money Piece» – техніка фарбування, при якій каштановий колір волосся розбавляють світлими пасмами біля обличчя. Назву стилісти пояснюють так: це можливість без істотних витрат і дуже швидко освіжити зачіску і отримати новий колір волосся. Найкраще підійде тим, у кого натуральний каштановий колір, але хочеться додати родзинку в образ.

Фарбування для рудих 2020

Відмінна новина для рудоволосих дівчат: золотисті і каштанові відтінки рудого знову в тренді.

Вогненно-рудий 2020

Якщо подивитися на дефіле модних показів, то і тут можна зробити однозначний висновок: яскраво-рудий – треба пробувати. Якщо таке фарбування здається вам досить ризикованим кроком, можна обмежитися мелірування або технікою шатуш.

Шатуш 2020

Шатуш – це теж мелірування, але виконане щадящим чином. При проведенні процедури, пофарбовані пасма не стикаються з волосяним покривом, що дає можливість отримати плавні, статечні переходи між тонами. Коренева зона не забарвлюється, зберігаючи свій природний, рудий колір.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ