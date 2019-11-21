Місячний календар стрижок на листопад 2019 року від Ярослави Федорової

Місячний календар стрижок на листопад 2019 року допоможе вибрати найбільш вдалу дату для походу до перукаря. Щоб результат вас порадував, стрижка вдалася і кінчики не сіклися, потрібно враховувати фазу Місяця в листопаді 2019 року. У матеріалі від експерта проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Ярослави Федорової ви дізнаєтеся, в які дні потрібно йти до майстра, а коли краще залишитися вдома.

На жаль, останній місяць осені дасть нам не так багато сприятливих днів для вдалого походу до перукаря. У зв’язку з цим варто завчасно записатися до улюбленого майстра.

Сприятливі дні для стрижки волосся в листопаді 2019 року

Отже, найсприятливішими днями для стрижок та інших експериментів з волоссям будуть 18, 20 і 21 листопада – в ці дні наш супутник Місяць якраз буде перебувати в сузір’ях Лева і Діви.

Такі дати, як 01, 02, 04, 11, 13, 14, 22, 23, 27 і 28 листопада також цілком прийнятні для відвідування салону краси.

Несприятливі дні для стрижки в листопаді 2019

В інші дні місяця, а це 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26 листопада, краще зовсім не вдаватися до стрижок та процедур з фарбування волосся.

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