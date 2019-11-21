Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Місячний календар стрижок на листопад 2019 року від Ярослави Федорової

21.11.2019

Місячний календар стрижок на листопад 2019 року допоможе вибрати найбільш вдалу дату для походу до перукаря. Щоб результат вас порадував, стрижка вдалася і кінчики не сіклися, потрібно враховувати фазу Місяця в листопаді 2019 року. У матеріалі від експерта проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Ярослави Федорової ви дізнаєтеся, в які дні потрібно йти до майстра, а коли краще залишитися вдома.

На жаль, останній місяць осені дасть нам не так багато сприятливих днів для вдалого походу до перукаря. У зв’язку з цим варто завчасно записатися до улюбленого майстра.

Сприятливі дні для стрижки волосся в листопаді 2019 року

Отже, найсприятливішими днями для стрижок та інших експериментів з волоссям будуть 18, 20 і 21 листопада – в ці дні наш супутник Місяць якраз буде перебувати в сузір’ях Лева і Діви.

Такі дати, як 01, 02, 04, 11, 13, 14, 22, 23, 27 і 28 листопада також цілком прийнятні для відвідування салону краси.

Несприятливі дні для стрижки в листопаді 2019

В інші дні місяця, а це 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26 листопада, краще зовсім не вдаватися до стрижок та процедур з фарбування волосся.

Більше на тему: Модні зачіски 2019: тренди на весь рік

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
ZBSband — «Netusil»: прем'єра пісні
ZBSband — «Netusil»: прем'єра пісні
Олег Винник презентує новий трек «Безумная Любовь»
Олег Винник презентує новий трек «Безумная Любовь»
Гурт KAZKA: найкращі пісні номінанта Народної премії
Гурт KAZKA: найкращі пісні номінанта Народної премії
«Х-фактор» оголошує Народну премію
«Х-фактор» оголошує Народну премію
У «Х-фактора» з'явилися свої стікери у Viber
У «Х-фактора» з'явилися свої стікери у Viber
Топ найдивніших номерів на кастингах 10 сезону «Х-фактора»
Топ найдивніших номерів на кастингах 10 сезону «Х-фактора»
«Х-фактор»-9: шлях на проекті номінантів Народної премії ZBSband
«Х-фактор»-9: шлях на проекті номінантів Народної премії ZBSband
Народна премія: добірка кращих відеокліпів Mountain Breeze
Народна премія: добірка кращих відеокліпів Mountain Breeze
Народна премія: виступи гурту Epolets на «Х-факторі»
Народна премія: виступи гурту Epolets на «Х-факторі»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить