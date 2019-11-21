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Хто залишив проєкт «Зважені та щасливі»-9 у 13 випуску

21.11.2019

13 випуск проєкту «Зважені та щасливі»-9 став для учасників чарівним. Команди перевтілилися і вийшли на червону доріжку. Однак після ночі краси всім потрібно було пройти випробування і забіг у 13 кілометрів. А зважування було неминучим. Хто ж вибув у 13 випуску проєкту «Зважені та щасливі» 9 сезон і чому так сталося — читайте в матеріалі.

анита луценко

Наприкінці тижня учасники стали на ваги. Результати були невтішними, адже багато показало нуль. Однак є й ті, хто зміг показати плюс на турнірній таблиці. Коля Крицький відмовився від випробування і отримав антибонус +2 кілограми. А Лала подолала забіг і прийшла останньою, тому заробила +1 кг.

лала алиева

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На зважуванні Коля скинув лише 1 кг, чого було недостатньо, щоб уберегтися від жовтої лінії. А Лала взагалі набрала +2 кілограми. Двоє учасників повинні були відправитися на голосування, однак ведуча Аніта Луценко прийняла рішення відправити додому відразу ж обох.

«Ви не скористалися другим шансом, який я вам дала. Тому не бачу сенсу продовжувати участь у проєкті. Ви удвох їдете додому», — заявила ведуча.

Сам Коля заперечив, додавши, що він бачить результат своєї роботи, а другим шансом він успішно скористався. Лала зізналася, що не хоче їхати додому. Однак рішення Аніти було незмінним.

коля крицкий

У 13 випуску проєкту «Зважені та щасливі»-9 табір схуднення знову залишили Коля Крицький і Лала Алієва.

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