13 випуск проєкту «Зважені та щасливі»-9 стане справжнім святом для учасників, адже вони вийдуть на червону доріжку в нових амплуа. Однак чим закінчиться зірковий час «зважених» і що повідомить їм модельєр Андре Тан? Не пропустіть сьогодні, 21 листопада, 13 випуск шоу «Зважені та щасливі» 9 сезон о 19:00 на телеканалі СТБ!

У 13 випуску проєкту «Зважені та щасливі»-9 ви дізнаєтеся:

Чи повернеться Микола Ворошнов на проєкт «Зважені та щасливі»-9?

Як український дизайнер і модельєр Андре Тан перевтілить учасників?

Хто не впізнає себе у дзеркалі в новому образі?

Яке випробування оголосить дизайнер в розпал ночі краси?

Хто принципово відмовиться від участі?

І хто залишить шоу в 13 випуску?

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Це не можна пропустити! Вмикайте телеканал СТБ о 19:00 і дивіться 13 випуск, присвячений красі та перевтіленню учасників!

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