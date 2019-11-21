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Як мине ніч краси в 13 випуску «Зважені та щасливі»-9?

21.11.2019

13 випуск проєкту «Зважені та щасливі»-9 стане справжнім святом для учасників, адже вони вийдуть на червону доріжку в нових амплуа. Однак чим закінчиться зірковий час «зважених» і що повідомить їм модельєр Андре Тан? Не пропустіть сьогодні, 21 листопада, 13 випуск шоу «Зважені та щасливі» 9 сезон о 19:00 на телеканалі СТБ!

У 13 випуску проєкту «Зважені та щасливі»-9 ви дізнаєтеся:

  • Чи повернеться Микола Ворошнов на проєкт «Зважені та щасливі»-9?
  • Як український дизайнер і модельєр Андре Тан перевтілить учасників?
  • Хто не впізнає себе у дзеркалі в новому образі?
  • Яке випробування оголосить дизайнер в розпал ночі краси?
  • Хто принципово відмовиться від участі?
  • І хто залишить шоу в 13 випуску?

Більше на тему: «Зважся»: чи вдалося Ані Богачовій схуднути після «Зважені та щасливі»-9?

Це не можна пропустити! Вмикайте телеканал СТБ о 19:00 і дивіться 13 випуск, присвячений красі та перевтіленню учасників!

Video: Як мине ніч краси в 13 випуску «Зважені та щасливі»-9?

21 жовтня 2019 дивіться онлайн Зважені та щасливі 13 випуск 9 сезону. Чим здивує 13 випуск Зважені та щасливі 9 від 21.11.2019 - дивіться в анонсі

Video: Як мине ніч краси в 13 випуску «Зважені та щасливі»-9?

21 жовтня 2019 дивіться онлайн Зважені та щасливі 13 випуск 9 сезону. Чим здивує 13 випуск Зважені та щасливі 9 від 21.11.2019 - дивіться в анонсі

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