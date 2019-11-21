Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Х-фактор» оголошує Народну премію

21.11.2019

10 років в ефірі телеканалу СТБ глядачі легендарного вокального шоу «Х-фактор» дивувалися, захоплювалися, сміялися та плакали, спостерігали за шляхом учасників на проєкті, закохувалися в їхні виступи, хвилювалися через непередбачувані рішення суддів. І все це заради того, щоби запалити нові зірки та разом обрати найкращого артиста.

премия х-фактор

Спеціально до десятиріччя «Х-фактора» телеканал СТБ пропонує згадати улюблених виконавців, суддів, ведучих та голосуванням у Народній премії відзначити тих, хто полюбився та запам’ятався найбільше.

Щотижня глядачі зможуть проголосувати за свого фаворита у активній номінації. Кожного понеділка Народна премія відкриватиме нову номінацію та оголошуватиме підсумки попередньої. Усі, хто віддав свій голос, автоматично стають учасниками розіграшу білетів на прямі ефіри шоу. Кожного тижня ми рандомно визначимо двох переможців, які отримають запрошення на дві персони на прямий ефір шоу «Х-фактор». Голосування за номінантів Народної премії триватиме до 22 грудня 2019 року.

Потрапити на сайт премії можна за посиланням: https://xf-premia.stb.ua/ua/

Святкуймо головний день народження разом!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
ZBSband — «Netusil»: прем'єра пісні
ZBSband — «Netusil»: прем'єра пісні
Олег Винник презентує новий трек «Безумная Любовь»
Олег Винник презентує новий трек «Безумная Любовь»
Гурт KAZKA: найкращі пісні номінанта Народної премії
Гурт KAZKA: найкращі пісні номінанта Народної премії
«Х-фактор» оголошує Народну премію
«Х-фактор» оголошує Народну премію
У «Х-фактора» з'явилися свої стікери у Viber
У «Х-фактора» з'явилися свої стікери у Viber
Топ найдивніших номерів на кастингах 10 сезону «Х-фактора»
Топ найдивніших номерів на кастингах 10 сезону «Х-фактора»
«Х-фактор»-9: шлях на проекті номінантів Народної премії ZBSband
«Х-фактор»-9: шлях на проекті номінантів Народної премії ZBSband
Народна премія: добірка кращих відеокліпів Mountain Breeze
Народна премія: добірка кращих відеокліпів Mountain Breeze
Народна премія: виступи гурту Epolets на «Х-факторі»
Народна премія: виступи гурту Epolets на «Х-факторі»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить