«Х-фактор» оголошує Народну премію

10 років в ефірі телеканалу СТБ глядачі легендарного вокального шоу «Х-фактор» дивувалися, захоплювалися, сміялися та плакали, спостерігали за шляхом учасників на проєкті, закохувалися в їхні виступи, хвилювалися через непередбачувані рішення суддів. І все це заради того, щоби запалити нові зірки та разом обрати найкращого артиста.

Спеціально до десятиріччя «Х-фактора» телеканал СТБ пропонує згадати улюблених виконавців, суддів, ведучих та голосуванням у Народній премії відзначити тих, хто полюбився та запам’ятався найбільше.

Щотижня глядачі зможуть проголосувати за свого фаворита у активній номінації. Кожного понеділка Народна премія відкриватиме нову номінацію та оголошуватиме підсумки попередньої. Усі, хто віддав свій голос, автоматично стають учасниками розіграшу білетів на прямі ефіри шоу. Кожного тижня ми рандомно визначимо двох переможців, які отримають запрошення на дві персони на прямий ефір шоу «Х-фактор». Голосування за номінантів Народної премії триватиме до 22 грудня 2019 року.

Потрапити на сайт премії можна за посиланням: https://xf-premia.stb.ua/ua/

Святкуймо головний день народження разом!