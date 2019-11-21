Природа і безліч її явищ завжди впливали на людей. Графік магнітних бур на листопад 2019 року від екстрасенса Рубіни Цибульської підкаже вам, в який період очікувати різкого погіршення самопочуття, а коли – поліпшення здоров’я. Читайте в матеріалі, коли магнітні бурі в листопаді 2019 року особливо вплинуть на нас.

Незважаючи на те, що багато ми не бачимо очима, можемо відчувати за сукупністю ознак. Магнітні бурі – це одне з таких невидимих ​​явищ, які багато хто схильний зараховувати до розряду езотерики, хоча явище це науково доведене, обґрунтоване і не викликає сумнівів.

Екстрасенс Рубіна Цибульська стверджує: «Безпідставна тривога, внутрішні коливання, нервозність, нездужання, безсоння або, навпаки, сильна сонливість, навіть болі в суглобах і головні болі – деякі з цих неприємних відчуттів можуть турбувати вас, якщо ви метеочутливі, тому варто вжити заходів і забезпечити собі більш спокійні для життя умови. Ну, а найголовніше – не списуйте вплив магнітних бур на щось інше і від нерозуміння не накручуйте себе».

Більше на тему: Любовний гороскоп на листопад 2019 від Хаяла Алекперова

Прогноз магнітних бур на листопад 2019 року

11 листопада очікуються магнітні бурі середньої сили. Має бути підвищення атмосферного тиску. У ці дні обов’язково більше часу слід проводити на вулиці, намагайтеся не нервувати і не сваритися з людьми. Обов’язково висипайтеся, щоб мінімізувати шкоду.

Аналогічна подія відбудеться 15 листопада. Її наслідки відчують гіпертоніки і ті, хто страждає від хронічних болів голови.

Але ось 18 листопада очікується найсильніша магнітна буря за місяць. Погане самопочуття матиме накопичувальний ефект. У цей день варто подбати про своє здоров’я і уникнути ризикованих і провокаційних ситуацій. Найважливіше це, звичайно, сон і фізична активність, а також велика кількість води, щоб тримати себе в тонусі. Якщо ви дуже метеозалежна людина, постарайтеся взяти собі в цей день вихідний.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ