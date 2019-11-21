Гороскоп 22 листопада 2019 року допоможе не помилитися під час прийняття важливих рішень. Хто може отримати вигідну пропозицію, а кому варто бути більш рішучим? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Для того, щоб досягти мети, доведеться гарненько попрацювати. У сімейних справах проявіть терпіння до помилок близьких людей. Сприятливий день для купівлі техніки.

Телець

Насичений день. У вас не буде часу навіть присісти на секундочку. Тільки не дозволяйте оточуючим користуватися вашою добротою.

Близнюки

Знайдіть союзників на роботі та вперед штурмувати начальство. Вас можуть залучати до важливих проєктів. Не відмовляйтеся. Настав час взяти на себе трохи більше відповідальності.

Рак

День буде досить прибутковим, якщо ви швидко зрозумієте і не станете зволікати.

Лев

У вас дуже багато спокус. Визначте початкові цілі і не піддавайтеся на провокації.

Діва

Чудовий день. Ви можете отримати пропозицію щодо роботи. Однак не розслабляйтеся. На одній хорошій ідеї ви далеко не поїдете.

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Терези

Інколи ви поводитеся дуже безвідповідально. У складних ситуаціях постарайтеся якомога більше уваги приділяти близьким. Підтримка дуже важлива.

Скорпіон

Прекрасний день для того, щоб знайти собі нових друзів. Зачаруйте їх своєю безпосередністю. Головне, будьте щирими.

Стрілець

Сьогодні ви можете зсунути гори. Навіть найскладніші питання ви спробуєте вирішити. І хтозна, можливо, у вам все вдасться.

Козеріг

Для того, щоб досягти успіхів, потрібно експериментувати. Не бійтеся ризикувати і проявляти хоробрість. Поки хтось наважується, ви можете встигнути все першим!

Водолій

Люди користуються вашою добротою. Ви прекрасна людина, але трохи суворості вам не завадить.

Риби

Прекрасний день для ділових поїздок, укладання важливих договорів і планування нових перспективних проєктів. Тільки не перебільшуйте свої досягнення. Розділіть успіх із колегами.

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