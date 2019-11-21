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До і після: фото учасників «Зважені та щасливі»-9 з ночі краси

21.11.2019

У 13 випуску проєкту «Зважені та щасливі»-9 учасники вийшли на червону доріжку в новому образі. Допомагав їм у перевтіленні український модельєр і дизайнер Андре Тан. Як виглядали учасники на початку проєкту, а як виглядають зараз? Дивіться фотодобірку «зважених» до і після!

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На червону доріжку вийшов Євген з команди Коричневих. На 13 тижні йому не вдалося втратити жодного кілограма. У вазі 109 кг чоловік досить добре виглядав у смокінгу, який давно мріяв приміряти.

зважені та щасливі 9 женя

Його партнерка Тамара вийшла в червоній сукні, яка прекрасно сіла на схудлу дівчину. У 13 випуску учасниця важить 97 кг.

зважені та щасливі 9 тамара

А ось Саша, який повернувся на проєкт завдяки Аніті, довів, що готовий боротися за перемогу. На 13 тижні вага чоловіка становить 125 кг.

зважені та щасливі 9 саша гончаров

Людмила важить 108 кг. Дівчина істотно змінилася за три місяці перебування на проєкті, що успішно продемонструвала на червоній доріжці.

зважені та щасливі 9 людмила

Паша з команди Рожевих також вийшов у новому образі. Нова вага хлопця — 130 кг.

зважені та щасливі 9 паша

А його партнерка Наталя на 13 тижні важить найменше — 89 кг. Дівчина наділа зелену сукню і туфлі-човники, показавши результат своєї роботи на проєкті.

зважені та щасливі 9 наташа

Для Олени Гребенюк вихід на червону доріжку справа звична. Однак оперна діва одна з найсильніших конкуренток учасників, яка успішно худне і втрачає вагу. Зараз її вага становить 90 кг.

зважені та щасливі 9 алена гребенюк

А її новий партнер — Коля Крицький — наголосив, що почувається прекрасно, незважаючи на те, що на 13-му тижні він досі залишається найважчим учасником.

зважені та щасливі 9 коля крицкий

Коля Ворошнов вкоротив бороду і вийшов у стилі кежуал. Чоловік зізнався, що йому не вистачає партнерки Ані, однак він не сумнівається, що в грудні вона буде найкрасивішою. У 13 випуску ваги показали 171 кг.

зважені та щасливі 9 ворошнов

А Лала в рожевій сукні відчула себе справжньою принцесою, у чому сама зізналася. Дівчина важить 148 кілограмів.

зважені та щасливі 9 лала

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