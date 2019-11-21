До і після: фото учасників «Зважені та щасливі»-9 з ночі краси

У 13 випуску проєкту «Зважені та щасливі»-9 учасники вийшли на червону доріжку в новому образі. Допомагав їм у перевтіленні український модельєр і дизайнер Андре Тан. Як виглядали учасники на початку проєкту, а як виглядають зараз? Дивіться фотодобірку «зважених» до і після!

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На червону доріжку вийшов Євген з команди Коричневих. На 13 тижні йому не вдалося втратити жодного кілограма. У вазі 109 кг чоловік досить добре виглядав у смокінгу, який давно мріяв приміряти.

Його партнерка Тамара вийшла в червоній сукні, яка прекрасно сіла на схудлу дівчину. У 13 випуску учасниця важить 97 кг.

А ось Саша, який повернувся на проєкт завдяки Аніті, довів, що готовий боротися за перемогу. На 13 тижні вага чоловіка становить 125 кг.

Людмила важить 108 кг. Дівчина істотно змінилася за три місяці перебування на проєкті, що успішно продемонструвала на червоній доріжці.

Паша з команди Рожевих також вийшов у новому образі. Нова вага хлопця — 130 кг.

А його партнерка Наталя на 13 тижні важить найменше — 89 кг. Дівчина наділа зелену сукню і туфлі-човники, показавши результат своєї роботи на проєкті.

Для Олени Гребенюк вихід на червону доріжку справа звична. Однак оперна діва одна з найсильніших конкуренток учасників, яка успішно худне і втрачає вагу. Зараз її вага становить 90 кг.

А її новий партнер — Коля Крицький — наголосив, що почувається прекрасно, незважаючи на те, що на 13-му тижні він досі залишається найважчим учасником.

Коля Ворошнов вкоротив бороду і вийшов у стилі кежуал. Чоловік зізнався, що йому не вистачає партнерки Ані, однак він не сумнівається, що в грудні вона буде найкрасивішою. У 13 випуску ваги показали 171 кг.

А Лала в рожевій сукні відчула себе справжньою принцесою, у чому сама зізналася. Дівчина важить 148 кілограмів.

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