Сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День Гідності та Свободи, який об’єднав дві доленосні події в історії нашої країни — Помаранчеву революцію 2004 року та Революцію Гідності 2013 року. Мета свята — не тільки вшанувати патріотизм і мужність українців, які не побоялися стати на захист демократії, а й розповісти наступним поколінням про те, як люди боролися за свої права та національну гордість.

Помаранчева революція в Україні

22 листопада 2004 – початок Помаранчевої революції в Україні. Вона почалася після оголошення Центральною виборчою комісією фальсифікованих результатів другого туру президентських виборів. Люди вийшли на Майдан і домоглися перегляду результатів і призначення повторних виборів. Через рік чинний на той час президент України Віктор Ющенко заснував свято – День свободи.

Революція Гідності 2013 року

У листопаді 2013 року українці знову вийшли на Майдан. Їхнє обурення викликало те, що тодішній президент Віктор Янукович не підписав угоду про асоціацію України з ЄС.

З «парасольками та чаєм» 21 листопада на майдані Незалежності зібралися перші учасники мітингу, а вже 24 листопада їх стало понад 100 тисяч осіб. Протести пройшли в багатьох містах України. Люди були категорично незадоволені таким рішенням президента.

Ніч на 30 листопада стала поворотною і для українського народу, і для тодішнього керівництва країни, яке для розгону Майдану вирішило застосувати силу. Тієї ночі протести з проєвропейських перетворилися на антиурядові.

18–20 лютого відбулися криваві сутички в центрі Києва, підпалено Будинок профспілок та вбито євромайданівців, які стали Героями Небесної сотні.

Ослаблена кривавими подіями Україна була «добита» анексією Криму Росією, яка згодом вторглася на Донбас. Військовий конфлікт на сході триває і донині.

День Гідності та Свободи у 2019 році

2019 року День Гідності та Свободи відзначається вшосте. Щороку з нагоди свята проходять культурно-розважальні та меморіальні заходи.

12: 00-13: 00 – “Метемпсихоз”, виставка тривимірних картин, ляльок-мотанок та неоскульптур на тему перевтілення душі, відкриття мистецького проекту Олі Рондяк, Інформаційно-виставковий простір Музею Майдану, 2-й поверх Будинку профспілок, Україна.

14: 00-17: 00 – “Київ незламний”, мистецький захід – кіно, фото, музика за участю режисера Філа стронгмен, фотографа Володимира Шуваева і піаністки і художниці Влади Бучко, колонний зал КМДА, вулиця Хрещатик, 36.

16: 00-18: 00 – відкриття виставкового простору і виставки з однойменною назвою “М3: Майдан. Меморіал. Музей” на місці будівництва Музею Революції Переваги, алея Героїв Небесної Сотні, 5.

18: 00-19: 00 – молитва за Небесну Сотню і запалення свічок біля каплиці на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, екуменічний храм архістратига Михаїла і українських новомучеників УГКЦ;

19.00-23.00 – віче на Майдані Незалежності “Ми маємо гідність!”, Яке організовує Рух Опору Капітуляції без використання партійної символіки, організатори закликають взяти з собою жовтий скотч як символ боротьби українців за свою державу і свободу.

Також протягом денний 21 листопада з 10 години ранку до 19 години вечора в Києві можна замовити екскурсію по експозиції «Назустріч Свободі» в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану і пройти екскурсійне хід по місцях Революції Переваги в центральній частині міста.

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