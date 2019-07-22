Дев’ятий сезон проєкту «Зважені та щасливі» покаже історії учасників, які страждають від зайвої ваги. У 2019 «зважені» поборються не лише за бажані тіла, а й за можливість побудувати стосунки. Коли стартує проєкт «Зважені та щасливі»-9 – дізнайтеся у матеріалі.

29 серпня на телеканалі СТБ вийде перший і довгоочікуваний випуск проєкту «Зважені та щасливі»-9! У новому сезоні оновився склад команди: в рядах тренерів з’явився успішний кінопродюсер Іраклі Макацарія, а роль ведучої зайняла Аніта Луценко.

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У 2019 році учасники зможуть втілити відразу дві мрії у реальність! Головне завдання залишається тим самим – втрата зайвої ваги. Однак тепер кожен зможе і щось знайти. Новий формат шоу дозволить «зваженим» спробувати побудувати особисті стосунки, чого не вдавалося зробити раніше.

Допомагати у цьому їм буде професійний психолог Анна Кушнерук. Але любов до себе починається там, де кожен береться за роботу над самим собою. Тому в питаннях харчування учасникам пощастить консультуватися з дієтологом Світланою Фус.

Не пропустіть грандіозну і «вагому» прем’єру шоу «Зважені та щасливі»-9 на телеканалі СТБ вже 29 серпня!

Video: «Зважені та щасливі»-9: оголошено дату старту в 2019 році Коли стартує новий 9 сезон Зважені та щасливі 9? Дата старту шоу Зважені та щасливі 9 сезон у 2019 році

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