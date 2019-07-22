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Керівник проєкту розповів, що чекати глядачам від нового сезону «МастерШеф»

22.07.2019

Вже зовсім скоро ми побачимо дев’ятий сезон кулінарного шоу «МастерШеф». У боротьбі за головний приз та право називати себе найкращим кулінаром-аматором 2019 року зійдуться талановиті та харизматичні учасники. Чого чекати телеглядачам від «МастерШеф»-9? Які сюрпризи підготував новий сезон? Про це та не тільки читайте в ексклюзивному інтерв’ю з керівником проєкту «МастерШеф»-9 Андрієм Пишним.

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Чи буде новий сезон якось відрізнятися від попередніх? Яким він буде? 

От чесно, не знаю, що вам сказати про відмінності. Я особисто люблю «МастерШеф», і тому мені він подобається таким, яким він є вже понад вісім років. Це хороше, на мою думку, цілісне шоу, що допомагає людям здійснити свою мрію. Як би затерто це не звучало, але бухгалтери після участі в нашому проєкті відкривають ресторани та їдуть на стажування до норвезьких закладів з трьома зірками Мішлен. 

Чим дивуватиме новий сезон та чи варто чекати цікавих гостей? 

Гості будуть. Будуть і учасники минулих сезонів, будуть переможці попередніх сезонів, а також будуть учасники «МастерШеф. Професіонали». Що саме вони робитимуть на кухні не скажу, але з появою колишніх «мастершефівців» на майданчику стало гаряче.

Мастер Шеф Студия

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Що виявилося найскладнішим у підготовці нового сезону? 

Найскладніше цього разу давались конкурси, адже для дев’ятого сезону було вигадано дуже багато нових випробувань. 

Кожен новий конкурс дивує та подекуди шокує змії, жуки, тощо. Як відбувається процес їх створення? 

Нові конкурси – це завжди найскладніша частина підготовки. Як нам це вдається? Я не можу розкрити професійну таємницю. Дозвольте лишити це як козир у рукаві. Бо що тоді лишиться, якщо розкрити всі карти?

Чи стали вимоги до кулінарів-аматорів вищими, ніж у минулих сезонах? 

Думаю, що так, адже до суддівського складу долучились Володимир та Ліза, які вже набили руку не лише на професіоналах. Тож вимоги будуть високими. А Ектор – він завжди вимогливий, суворий та справедливий. 

Мастер Шеф Студия

Чим відзначився кастинг нового сезону? Як вам вдається знаходити нових яскравих героїв і талановитих кулінарів? 

Напевно, чудо, помножене на кропітку роботу кастингу, в сумі з непереборним бажанням людей потрапити на професійну кухню ресторану, дають такий результат. 

Ектор Хіменес-Браво назвав цей сезон найдружнішим, проте чи так це насправді? 

Ну, я вам так скажу, що сезон справді дружний, але й без бійки не обійшлося.

Як би ви описали «МастерШеф»-9 трьома словами? 

Смачний. Актуальний. Мужній. А чому – ви зрозумієте, коли дивитиметеся «МастерШеф»-9 вже цієї осені на телеканалі СТБ.

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