Керівник проєкту розповів, що чекати глядачам від нового сезону «МастерШеф»

Вже зовсім скоро ми побачимо дев’ятий сезон кулінарного шоу «МастерШеф». У боротьбі за головний приз та право називати себе найкращим кулінаром-аматором 2019 року зійдуться талановиті та харизматичні учасники. Чого чекати телеглядачам від «МастерШеф»-9? Які сюрпризи підготував новий сезон? Про це та не тільки читайте в ексклюзивному інтерв’ю з керівником проєкту «МастерШеф»-9 Андрієм Пишним.

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Чи буде новий сезон якось відрізнятися від попередніх? Яким він буде?

От чесно, не знаю, що вам сказати про відмінності. Я особисто люблю «МастерШеф», і тому мені він подобається таким, яким він є вже понад вісім років. Це хороше, на мою думку, цілісне шоу, що допомагає людям здійснити свою мрію. Як би затерто це не звучало, але бухгалтери після участі в нашому проєкті відкривають ресторани та їдуть на стажування до норвезьких закладів з трьома зірками Мішлен.

Чим дивуватиме новий сезон та чи варто чекати цікавих гостей?

Гості будуть. Будуть і учасники минулих сезонів, будуть переможці попередніх сезонів, а також будуть учасники «МастерШеф. Професіонали». Що саме вони робитимуть на кухні – не скажу, але з появою колишніх «мастершефівців» на майданчику стало гаряче.

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Що виявилося найскладнішим у підготовці нового сезону?

Найскладніше цього разу давались конкурси, адже для дев’ятого сезону було вигадано дуже багато нових випробувань.

Кожен новий конкурс дивує та подекуди шокує – змії, жуки, тощо. Як відбувається процес їх створення?

Нові конкурси – це завжди найскладніша частина підготовки. Як нам це вдається? Я не можу розкрити професійну таємницю. Дозвольте лишити це як козир у рукаві. Бо що тоді лишиться, якщо розкрити всі карти?

Чи стали вимоги до кулінарів-аматорів вищими, ніж у минулих сезонах?

Думаю, що так, адже до суддівського складу долучились Володимир та Ліза, які вже набили руку не лише на професіоналах. Тож вимоги будуть високими. А Ектор – він завжди вимогливий, суворий та справедливий.

Чим відзначився кастинг нового сезону? Як вам вдається знаходити нових яскравих героїв і талановитих кулінарів?

Напевно, чудо, помножене на кропітку роботу кастингу, в сумі з непереборним бажанням людей потрапити на професійну кухню ресторану, дають такий результат.

Ектор Хіменес-Браво назвав цей сезон найдружнішим, проте чи так це насправді?

Ну, я вам так скажу, що сезон справді дружний, але й без бійки не обійшлося.

Як би ви описали «МастерШеф»-9 трьома словами?

Смачний. Актуальний. Мужній. А чому – ви зрозумієте, коли дивитиметеся «МастерШеф»-9 вже цієї осені на телеканалі СТБ.

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