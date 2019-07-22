Сезон персиків в самому розпалі. Але щоб його сонячний аромат і спогади про літо зігрівали вас навіть зимовими вечорами, пропонуємо вам приготувати персиковий лікер в домашніх умовах. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко приготував рецепт смачного персикового лікеру.

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Інгредієнти:

персики – 1 кг

якісна горілка або спирт 40-45% – 1 літр

цукор – 250-350 грам

вода – 100-150 грам

Спосіб приготування:

З персиків необхідно зняти шкурки, вони дають гіркоту. Коли плоди будуть очищені – розрізаємо їх на половинки і витягаємо кісточки.

М’якоть подрібнюємо блендером до однорідного стану.

В персикове пюре додаємо 100-150 г окропу, добре перемішуємо.

Через 2-3 шари марлі вичавлюємо сік з пюре. М’якоть можна викидати.

У сік додаємо горілку, цукор і ретельно перемішуємо. Якщо ви любитель солодкого, цукру можна додати трохи більше.

Переливаємо в ємність, в якій лікер буде настоюватися. Ставимо в темне місце з кімнатною температурою на 2 тижні. Раз на добу, лікер необхідно струшувати.

За 2 тижні, лікер необхідно профільтрувати через вату, або складену в кілька разів марлю. Розлити по пляшках.

Персиковий лікер готовий! Зберігати його потрібно при кімнатній температурі, в герметично закритій ємності. Термін придатності такого лікеру – 3 роки.

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