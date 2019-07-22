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Михайло Присяжнюк відпочиває в Туреччині (фотодобірка)

22.07.2019

Роль ведучого проєкту «Один за всіх»-13 нелегка, але Михайло Присяжнюк чудово справляється з нею. Після важкого сезону разом зі своєю сім’єю народний адвокат вирушив на відпочинок до Туреччини. Як проходить його відпустка, ми можемо побачити на фото, які ведучий активно додає у свій профіль в Instagram. Як Михайло Присяжнюк веселиться із сім’єю, давайте подивимося в нашій фотодобірці.

михаил присяжнюк в турции

Тато приїхав! Ось воно щастя! Сезон ігор у водяні пістолети оголошую відкритим!

михаил присяжнюк

Ну як же чудово, коли разом! Не можу відлипнути ніяк.

присяжнюк с семьей

Той момент, коли за день не було жодної фотки, але день класний і ось на згадку про цей день вечірнє селфі, яке могло залишитися в сторіз, але все таки нехай буде тут!

миша присяжнюк

Зате на пляжі ні у кого не виникає питання: «Звідки ця людина?» – 🇺🇦!

михаил присяжнюк с женой

Кохання… P.S. Звичайно, мої ананасні труси імені Вані і Маші трохи псують романтику, але в цілому все як я хотів: небо, море, пустий пляж (ну майже) і ти!

михаил присяжнюу с семьей на отдыхе

Це дуже нелегке літо… Але я впевнений, що «метелика можна зловити, тільки відкритою долонею», а тому давайте шукати привід посміхатися!

Джерело: Instagram – mikhailprisiazhniuk та valeriyaprisiazhniuk

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