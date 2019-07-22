«Кріпосна»: повернення легендарного серіалу
22.07.2019
«Кріпосна» знову вийде на телеканалі СТБ! Ми так довго чекали повернення історії кохання, яке буває раз на тисячу років. Не пропустіть початок грандіозної картини вже сьогодні, 22 липня, о 21:00 та пориньте у світ костюмованої драми.
У центрі сюжету костюмованої драми опинилася кріпосна Катерина Вербицька. На долю нещасної випало чимало випробувань. Їй доведеться боротися не лише за свободу, а й за кохання. Адже не здогадуючись про походження дівчини, у Катю закохується дворянин Олексій Косач. Дивіться повернення легендарної історії кохання на телеканалі СТБ.
Video: «Кріпосна»: повернення легендарного серіалуКріпосна знову вийде на телеканалі СТБ! Дивіться повернення легендарної історії кохання у серіалі Кріпосна
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